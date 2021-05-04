晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職Live》加百利8局好投摘來台首勝 兄弟7：2 勝味全

2021/05/04 21:48

中信兄弟洋投加百利。（記者張忠義攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟洋投加百利今天先發面對味全龍，他主投8局用113球，賞8次三振，僅被敲2安、投出1次保送，沒有失分，幫助兄弟以7：2擊敗龍隊。加百利摘得本季首勝，也獲選單場MVP。

味全龍火球男徐若熙主投5局被敲2安，失2分非自責，送出4次三振、2次保送，賽後防禦率維1.74，吞下本季第3敗。

中信兄弟嬴球。（記者張忠義攝）

第九局（兄弟 7：2 味全）

9局下，兄弟換王梓安後援，三壘手換張志強。李凱威敲中間方向安打，林驛騰敲中外野方向一壘安打，陳品捷敲中外野方向一壘安打，味全龍無人出局攻占滿壘。劉基鴻敲游擊方向滾地球，兄弟封殺二壘，味全三壘跑者回來得分，打者上一壘，味全龍追至1：7

林旺衛敲右外野方向高飛犧牲打，味全龍追至2：7。蔣少宏敲游擊方向滾地球，兄弟封殺二壘，3出局。中信兄弟以7：2擊敗味全龍。

中信兄弟王梓安。（記者張忠義攝）

味全龍劉基鴻。（記者張忠義攝）

味全龍林旺衛。（記者張忠義攝）

---

9局上，味全龍換林政賢後援，一壘手換赫雷拉，游擊手換石翔宇，許基宏敲捕手上方飛球遭到接殺，岳政華獲得保送，詹子賢敲左外野方向飛球遭到接殺，陳子豪敲游擊方向飛球遭到接殺，3出局。

第八局（兄弟 7：0 味全）

8局下，中信兄弟守備更動，中外野手換岳政華。吳東融敲游擊方向滾地球遭到刺殺，代打赫雷拉吞三振，代打張祐銘敲二壘方向滾地球遭到刺殺，3出局。

8局上，潘志芳敲三壘方向界外飛球遭到接殺，陳家駒敲游擊方向滾地球遭到刺殺，王威晨敲游擊方向安打，江坤宇敲二壘方向滾地球遭到刺殺，3出局。

第七局（兄弟 7：0 味全）

7局下，劉基鴻敲右外野方向平飛球遭到接殺，林旺衛敲一壘方向滾地球遭到刺殺，蔣少宏敲三壘方向軟弱滾地球，兄弟三壘手王威晨快傳一壘刺殺，3出局。

7局上，江坤宇敲二壘方向強勁滾地球，形成內野安打。許基宏揮棒落空遭到三振，張志豪敲左外野方向飛球遭到接殺。詹子賢擊出右外野方向二壘安打，帶有1分打點，兄弟以6：0領先。陳子豪敲右外野二壘安打，帶有1分打點，兄弟以7：0領先。味全龍換投，伍鐸退場，由羅華韋接替投球。陳文杰敲三壘界外飛球遭接殺，3出局。

第六局（兄弟 5：0 味全）

6局下，中信兄弟守備更動，二壘手換潘志芳。李凱威敲二壘方向滾地球遭到刺殺，林驛騰揮棒落空遭到三振，陳品捷揮棒落空遭到三振，3出局。

---

6局上，味全龍換劉家愷後援，張志豪敲右外野方向界外飛球遭到接殺，詹子賢、陳子豪選到保送上壘，兄弟攻占一、二壘，陳文杰敲一壘方向滾地球遭到刺殺，兄弟2出局攻占二、三壘。

味全龍換洋投伍鐸，兄弟代打潘志芳敲右外野方向二壘安打，帶有2分打點，兄弟以4：0領先
。陳家駒敲左外野方向平飛安打，帶有1分打點，兄弟以5：0領先。王威晨敲投手方向滾地球遭到刺殺，3出局。

第五局（兄弟 2：0 味全）

5局下，吳東融敲游擊方向滾地球遭刺殺，朱祥麟敲游擊方向滾地球被刺殺，曾傳昇：游擊方向滾地球遭到刺殺，3出局。

---

5局上，陳文杰獲保送，王勝偉短打，味全龍三壘手吳東融傳二壘時傳歪，紀錄上給野手選擇上壘，讓兄弟攻占一、二壘。陳家駒短打護送跑者上到二、三壘，王威晨敲二壘方向滾地球，味全龍二壘手李凱威美技守備攔下球，王威晨遭刺殺。

2出局兄弟仍攻占二、三壘，江坤宇敲游擊方向滾地球，味全龍游擊手曾傳昇發生傳球失誤，讓兄弟跑回2分，打者上到二壘，兄弟以2：0領先。許基宏敲游擊方向滾地球遭刺殺，3出局。

味全龍先發投手徐若熙在第5局因隊友守備失誤，失掉2分。（記者張忠義攝）

味全龍先發投手徐若熙在第5局因隊友守備失誤，失掉2分。（記者張忠義攝）

中信兄弟靠味全龍守備失誤，第5局拿到2分。（記者張忠義攝）

第四局（兄弟 0：0 味全）

4局下，林驛騰敲投手方向滾地球遭到刺殺，陳品捷揮棒落空遭到三振，劉基鴻獲得保送，林旺衛敲中外野方向安打，味全龍2出局攻占一、二壘，蔣少宏敲揮棒落空遭到三振，3出局。

4局上，許基宏敲三壘方向滾地球遭到刺殺，張志豪揮空吞三振，詹子賢選到保送，陳子豪敲游擊上空飛球遭接殺，3出局。

第三局（兄弟 0：0 味全）

3局下，朱祥麟遭到三振，曾傳昇敲投手前滾地球遭到刺殺，李凱威敲二壘滾地球遭到刺殺，3出局。

3局上，陳家駒遭到三振，王威晨敲中外野方向飛球遭到接殺，江坤宇敲內野飛球遭接殺，3出局。

第二局（兄弟 0：0 味全）

2局下，林旺衛敲中外野方向飛球遭到接殺，蔣少宏揮棒落空遭到三振，吳東融敲游擊方向滾地球遭到刺殺，3出局。

2局上，陳子豪遭到三振，陳文杰吞三振，王勝偉敲三壘方向滾地球遭到刺殺，3出局。

第一局（兄弟 0：0 味全）

1局下，李凱威敲左外野方向一壘安打，林驛騰揮棒落空遭到三振，陳品捷敲右外野方向飛球遭到接殺，劉基鴻敲投手方向滾地球遭到刺殺，3出局。

1局上，王威晨敲左外野安打，江坤宇敲右外野方向界外飛球遭到接殺，許基宏擊出右外野二壘安打，兄弟1出局攻占二、三壘。張志豪敲內野飛球遭接殺，詹子賢敲二壘方向滾地球被刺殺，3出局。

---

賽前

〔體育中心／綜合報導〕味全龍今天在澄清湖棒球場迎戰中信兄弟，龍隊派出火球男徐若熙先發，兄弟則派洋投加百利先發。

徐若熙本季先發7場，吞下2敗，勝投尚未開張，防禦率2.08，前役面對統一獅，徐若熙首度投滿5局失3分吞敗。今年他兩度碰上中信兄弟，共投7.1局無失分，對戰防禦率為0。

加百利本季出賽8場7場先發，吞下3敗，沒有拿到任何一勝，防禦率是4.97。加百利今年兩度對上味全龍，共投9局失4分3分自責，對戰防禦率為3。

 

味全龍先發投手徐若熙。（記者張忠義攝）

中信兄弟先發打線：

1.王威晨 3B
2.江坤宇 SS
3.許基宏 1B
4.張志豪 CF
5.詹子賢 LF
6.陳子豪 DH
7.陳文杰 RF
8.王勝偉 2B
9.陳家駒 C

先發投手：加百利


味全龍先發打線：


1.李凱威 2B
2.林驛騰 LF
3.陳品捷 CF
4.劉基鴻 DH
5.林旺衛 RF
6.蔣少宏 C
7.吳東融 3B
8.朱祥麟 1B
9.曾傳昇 SS

先發投手：徐若熙

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。