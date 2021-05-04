中職Live》加百利8局好投摘來台首勝 兄弟7：2 勝味全

中信兄弟洋投加百利。（記者張忠義攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟洋投加百利今天先發面對味全龍，他主投8局用113球，賞8次三振，僅被敲2安、投出1次保送，沒有失分，幫助兄弟以7：2擊敗龍隊。加百利摘得本季首勝，也獲選單場MVP。

味全龍火球男徐若熙主投5局被敲2安，失2分非自責，送出4次三振、2次保送，賽後防禦率維1.74，吞下本季第3敗。

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中信兄弟嬴球。（記者張忠義攝）

第九局（兄弟 7：2 味全）

9局下，兄弟換王梓安後援，三壘手換張志強。李凱威敲中間方向安打，林驛騰敲中外野方向一壘安打，陳品捷敲中外野方向一壘安打，味全龍無人出局攻占滿壘。劉基鴻敲游擊方向滾地球，兄弟封殺二壘，味全三壘跑者回來得分，打者上一壘，味全龍追至1：7。

林旺衛敲右外野方向高飛犧牲打，味全龍追至2：7。蔣少宏敲游擊方向滾地球，兄弟封殺二壘，3出局。中信兄弟以7：2擊敗味全龍。

中信兄弟王梓安。（記者張忠義攝）

味全龍劉基鴻。（記者張忠義攝）

味全龍林旺衛。（記者張忠義攝）

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9局上，味全龍換林政賢後援，一壘手換赫雷拉，游擊手換石翔宇，許基宏敲捕手上方飛球遭到接殺，岳政華獲得保送，詹子賢敲左外野方向飛球遭到接殺，陳子豪敲游擊方向飛球遭到接殺，3出局。

第八局（兄弟 7：0 味全）

8局下，中信兄弟守備更動，中外野手換岳政華。吳東融敲游擊方向滾地球遭到刺殺，代打赫雷拉吞三振，代打張祐銘敲二壘方向滾地球遭到刺殺，3出局。

8局上，潘志芳敲三壘方向界外飛球遭到接殺，陳家駒敲游擊方向滾地球遭到刺殺，王威晨敲游擊方向安打，江坤宇敲二壘方向滾地球遭到刺殺，3出局。

第七局（兄弟 7：0 味全）

7局下，劉基鴻敲右外野方向平飛球遭到接殺，林旺衛敲一壘方向滾地球遭到刺殺，蔣少宏敲三壘方向軟弱滾地球，兄弟三壘手王威晨快傳一壘刺殺，3出局。

7局上，江坤宇敲二壘方向強勁滾地球，形成內野安打。許基宏揮棒落空遭到三振，張志豪敲左外野方向飛球遭到接殺。詹子賢擊出右外野方向二壘安打，帶有1分打點，兄弟以6：0領先。陳子豪敲右外野二壘安打，帶有1分打點，兄弟以7：0領先。味全龍換投，伍鐸退場，由羅華韋接替投球。陳文杰敲三壘界外飛球遭接殺，3出局。

第六局（兄弟 5：0 味全）

6局下，中信兄弟守備更動，二壘手換潘志芳。李凱威敲二壘方向滾地球遭到刺殺，林驛騰揮棒落空遭到三振，陳品捷揮棒落空遭到三振，3出局。

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6局上，味全龍換劉家愷後援，張志豪敲右外野方向界外飛球遭到接殺，詹子賢、陳子豪選到保送上壘，兄弟攻占一、二壘，陳文杰敲一壘方向滾地球遭到刺殺，兄弟2出局攻占二、三壘。

味全龍換洋投伍鐸，兄弟代打潘志芳敲右外野方向二壘安打，帶有2分打點，兄弟以4：0領先

。陳家駒敲左外野方向平飛安打，帶有1分打點，兄弟以5：0領先。王威晨敲投手方向滾地球遭到刺殺，3出局。

第五局（兄弟 2：0 味全）

5局下，吳東融敲游擊方向滾地球遭刺殺，朱祥麟敲游擊方向滾地球被刺殺，曾傳昇：游擊方向滾地球遭到刺殺，3出局。

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5局上，陳文杰獲保送，王勝偉短打，味全龍三壘手吳東融傳二壘時傳歪，紀錄上給野手選擇上壘，讓兄弟攻占一、二壘。陳家駒短打護送跑者上到二、三壘，王威晨敲二壘方向滾地球，味全龍二壘手李凱威美技守備攔下球，王威晨遭刺殺。

2出局兄弟仍攻占二、三壘，江坤宇敲游擊方向滾地球，味全龍游擊手曾傳昇發生傳球失誤，讓兄弟跑回2分，打者上到二壘，兄弟以2：0領先。許基宏敲游擊方向滾地球遭刺殺，3出局。

味全龍先發投手徐若熙在第5局因隊友守備失誤，失掉2分。（記者張忠義攝）

味全龍先發投手徐若熙在第5局因隊友守備失誤，失掉2分。（記者張忠義攝）

中信兄弟靠味全龍守備失誤，第5局拿到2分。（記者張忠義攝）

第四局（兄弟 0：0 味全）

4局下，林驛騰敲投手方向滾地球遭到刺殺，陳品捷揮棒落空遭到三振，劉基鴻獲得保送，林旺衛敲中外野方向安打，味全龍2出局攻占一、二壘，蔣少宏敲揮棒落空遭到三振，3出局。

4局上，許基宏敲三壘方向滾地球遭到刺殺，張志豪揮空吞三振，詹子賢選到保送，陳子豪敲游擊上空飛球遭接殺，3出局。

第三局（兄弟 0：0 味全）

3局下，朱祥麟遭到三振，曾傳昇敲投手前滾地球遭到刺殺，李凱威敲二壘滾地球遭到刺殺，3出局。

3局上，陳家駒遭到三振，王威晨敲中外野方向飛球遭到接殺，江坤宇敲內野飛球遭接殺，3出局。

第二局（兄弟 0：0 味全）

2局下，林旺衛敲中外野方向飛球遭到接殺，蔣少宏揮棒落空遭到三振，吳東融敲游擊方向滾地球遭到刺殺，3出局。

2局上，陳子豪遭到三振，陳文杰吞三振，王勝偉敲三壘方向滾地球遭到刺殺，3出局。

第一局（兄弟 0：0 味全）

1局下，李凱威敲左外野方向一壘安打，林驛騰揮棒落空遭到三振，陳品捷敲右外野方向飛球遭到接殺，劉基鴻敲投手方向滾地球遭到刺殺，3出局。

1局上，王威晨敲左外野安打，江坤宇敲右外野方向界外飛球遭到接殺，許基宏擊出右外野二壘安打，兄弟1出局攻占二、三壘。張志豪敲內野飛球遭接殺，詹子賢敲二壘方向滾地球被刺殺，3出局。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕味全龍今天在澄清湖棒球場迎戰中信兄弟，龍隊派出火球男徐若熙先發，兄弟則派洋投加百利先發。

徐若熙本季先發7場，吞下2敗，勝投尚未開張，防禦率2.08，前役面對統一獅，徐若熙首度投滿5局失3分吞敗。今年他兩度碰上中信兄弟，共投7.1局無失分，對戰防禦率為0。

加百利本季出賽8場7場先發，吞下3敗，沒有拿到任何一勝，防禦率是4.97。加百利今年兩度對上味全龍，共投9局失4分3分自責，對戰防禦率為3。

味全龍先發投手徐若熙。（記者張忠義攝）

中信兄弟先發打線：

1.王威晨 3B

2.江坤宇 SS

3.許基宏 1B

4.張志豪 CF

5.詹子賢 LF

6.陳子豪 DH

7.陳文杰 RF

8.王勝偉 2B

9.陳家駒 C

先發投手：加百利



味全龍先發打線：



1.李凱威 2B

2.林驛騰 LF

3.陳品捷 CF

4.劉基鴻 DH

5.林旺衛 RF

6.蔣少宏 C

7.吳東融 3B

8.朱祥麟 1B

9.曾傳昇 SS

先發投手：徐若熙

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