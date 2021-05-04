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羽球》亞柏雄中全團賽乙組三度封后 中租百齡首次稱王

2021/05/04 21:36

亞柏雄中3度封后。（羽協提供）

〔體育中心／綜合報導〕「110年全國羽球團體錦標賽」為國內年度最大、最高級別的羽球團體賽事，5月1日至5月9日在新莊體育館火熱開打，乙組賽事歷經四天激戰，決賽於今日登場，男、女乙團分別由中租百齡封王、亞柏雄中B封后。

男乙決賽由中租百齡、土地銀行爭奪冠軍寶座，第一點中租百齡派出主力球員胡佑齊對上土地銀行的林韋程，胡佑齊延續早上火燙手感，以21:15、21:13直落二輕取對手，而第二、三點的隊友也乘勝追擊再下兩點，最終中租百齡連拿三點擊敗土地銀行，順利奪得隊史首座男乙團冠軍。

談到中租百齡的整體表現，教練洪詩涵說，賽前沒有給他們壓力一定要奪冠，上場的選手有些甚至是受傷剛康復的，但大家都有把平常的實力發揮出來。兩週前的全中運，百齡高中也拿下第一，洪詩涵認為選手們獲勝的關鍵是因為這兩週狀況穩定，上場表現非常好，才能順利在全中運後，再次奪冠。提到隊上的主力球員之一胡佑齊，在本屆全團賽皆以直落二完勝對手，教練洪詩涵表示，現在高三的胡佑齊身材夠高、又是左撇子，只要再調整心態，未來肯定是潛力新星。

女乙決賽方面，力求三度衛冕的亞柏雄中B對上台電金甌A贏得並不輕鬆，兩隊戰況激烈，打滿五點，鏖戰134分鐘才分出勝負。前三點亞柏雄中以1:2落後台電金甌，第四點林珈因/林芳庭則穩住陣腳將比數拉平，最終決勝點，亞柏雄中林于顥頂住壓力，成功直落二對手，為隊伍守住勝利。已衛冕兩屆后冠的亞柏雄中，今年延續前兩年氣勢，三度封后。教練劉韋辰賽後表示，今天選手們的發揮可以再更好，期許她們未來能繼續連霸，創下輝煌佳績。

中租百齡首度封王。（羽協提供）

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