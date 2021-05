籃球》林書豪應邀為哈佛畢業生演講 彌補11年前小遺憾

林書豪。(資料照,美聯社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕仍在等待重返NBA舞台圓夢的林書豪,已應母校哈佛大學力邀,以「運動員及慈善家」的學長身份,美國時間本月27日畢業典禮前活動日擔任演講嘉賓之一,親口向學弟妹們分享多年來成功經驗,消息一出引發球迷熱議。

現年32歲的林書豪,已在個人推特分享這項殊榮,更迫不及待與優秀的哈佛後輩們共同歡慶人生重要時刻,並提及有趣的命運巧合,原來林書豪2010年畢業時,就錯過了活動日,「因為我正在洛杉磯湖人試訓,繞了一圈正好彌補失去的昔日時光,非常榮幸能為2021年畢業生演講。」事實上,去年7月初中國高考,當時為CBA北京首鋼效力的林書豪,出席記者會也特地為眾考生打氣,這位美籍台裔高材生還謙稱,其實自己相當幸運,能夠因為靠著打籃球,而獲得進入全球最頂尖學府就讀機會。

林書豪是本季G聯盟唯一投籃命中率逾5成、3分命中率4成以上、罰球命中率達85%的優質後衛,也是得分榜前11強中,唯一未獲NBA球隊青睞的遺珠,許多球迷都期待,他能趕在季後賽23日開打前,獲得合約如願重登最高籃球殿堂。

Fun fact: I missed my Class Day in 2010 because I was working out with the LA Lakers. Very full circle and making up for lost time...it's a huge honor to get to speak to the Class of 2021 #gocrimson https://t.co/0B4QEb0AGr