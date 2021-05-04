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籃球》林書豪應邀為哈佛畢業生演講 彌補11年前小遺憾

2021/05/04 20:47

林書豪。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕仍在等待重返NBA舞台圓夢的林書豪，已應母校哈佛大學力邀，以「運動員及慈善家」的學長身份，美國時間本月27日畢業典禮前活動日擔任演講嘉賓之一，親口向學弟妹們分享多年來成功經驗，消息一出引發球迷熱議。

現年32歲的林書豪，已在個人推特分享這項殊榮，更迫不及待與優秀的哈佛後輩們共同歡慶人生重要時刻，並提及有趣的命運巧合，原來林書豪2010年畢業時，就錯過了活動日，「因為我正在洛杉磯湖人試訓，繞了一圈正好彌補失去的昔日時光，非常榮幸能為2021年畢業生演講。」事實上，去年7月初中國高考，當時為CBA北京首鋼效力的林書豪，出席記者會也特地為眾考生打氣，這位美籍台裔高材生還謙稱，其實自己相當幸運，能夠因為靠著打籃球，而獲得進入全球最頂尖學府就讀機會。　　

林書豪是本季G聯盟唯一投籃命中率逾5成、3分命中率4成以上、罰球命中率達85%的優質後衛，也是得分榜前11強中，唯一未獲NBA球隊青睞的遺珠，許多球迷都期待，他能趕在季後賽23日開打前，獲得合約如願重登最高籃球殿堂。

　

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