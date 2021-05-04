WSBL》兩年不知輸球滋味 國泰跨季54連勝、持續獨走

國泰女籃王維琳。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕WSBL女子超級聯賽今移師台北體育館開打，瞄準11連霸的國泰人壽，以88：54輕取中華電信，本季戰績7勝0敗，持續獨走。電信落敗後，未來5戰要抓下4場勝，才有與台元紡織一爭冠軍戰門票的機會。

兵源充足的國泰已超過三年不知道輸球滋味，前一敗要追溯回2018年1月，期間已拿下跨季54連勝。

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鄭伊秀拿下國泰最高的15分、9籃板，林育庭與戴宜庭都拿下13分，本季首度出賽的王維琳僅上陣11分鐘，高效率攻下11分、7籃板。王維琳因家庭因素，請假十天，歸隊後立刻先發。

電信以旅日歸來的王游乙文11分最佳，劉惠茹拿下10分，當家中鋒黃湘婷持續休戰，潘姿吟、徐千惠上場時間增多，但仍處於調整階段。

電信吞敗後，戰績2勝5敗，本季剩5場比賽，在國泰幾乎篤定領走一張冠軍戰門票的情況下，另一張門票的競爭對手是台元，必須至少再拿4勝，且對台元、台電都要贏，才有討論晉級冠軍賽的空間。

電信教頭梁嘉音表示，「尤其是台元、台電，我們確實都不能輸，我相信球員壓力一定有，希望球員拋開壓力盡力去表現，全力發揮後輸了也就輸了。」

被點名需要給予球隊更多支援的林玉書、劉惠茹，梁嘉音認為兩人情況都有所提升，出手時機的把握度可以再拿捏好一點，投進3顆三分球、拿下9分的林玉書說：「失誤還是太多，不是很滿意自己表現，我們都很想打冠軍賽，壓力一定存在，但只能盡全力拚。」

國泰女籃王維琳（左）。（記者廖聿偉攝）

國泰女籃王維琳。（記者廖聿偉攝）

電信中鋒謝佩君。（記者廖聿偉攝）

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