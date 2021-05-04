晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》被趕出場之後 曾總賽後婉拒受訪

2021/05/04 23:38

樂天桃猿總教練曾豪駒抗議好球帶。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕樂天桃猿和富邦悍將今晚打了一場4小時32分大戰，7下更出現桃猿教頭曾豪駒不滿主審好球帶而首次被趕出場的火藥味，終場桃猿以6：8敗北、對戰悍將4連敗，賽後面對媒體採訪，他則透過球團人員婉拒受訪。

雙方打得難分難捨，5局結束4：4，6局打完再形成5：5，悍將在7局再取得1分領先。只是7局下一出局滿壘，輪到桃猿1棒陳晨威打擊，主審羅鈞鴻裁定好球三振後，曾豪駒二度出場抗議，還在本壘板踢土，立刻遭到驅逐出場。

曾豪駒前一次出場抗議，是3局4棒陳俊秀遭3球三振時，但到了7局，他顯然難忍怒氣，也是他去年接桃猿兵符以來首次遭趕出場。曾豪駒在4月28日，多次對於主審蘇建文的好球帶表示不滿，之後兩人還有激烈言語衝突，但該役他並未遭驅逐出場。

悍將2棒李宗賢則成為突破僵局的大功臣，6打數3安打3打點，賽後總教練洪一中也表示這場打擊發揮得不錯，在得點圈有人時都能有適時攻擊。不過此役確實贏得辛苦，洪總表示除了先發投手羅力此役控球狀況不佳，還包括發生一些不必要的失誤，加上前面6局就有5個半局讓對方第1個打者上壘。

樂天桃猿陳晨威遭三振，不滿好球帶。（記者林正堃攝）

樂天桃猿總教練曾豪駒抗議好球帶。（記者林正堃攝）

樂天桃猿總教練曾豪駒抗議好球帶。（記者林正堃攝）

富邦悍將李宗賢。（記者林正堃攝）

富邦悍將先發投手羅力。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。