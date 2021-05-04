中職》被趕出場之後 曾總賽後婉拒受訪

樂天桃猿總教練曾豪駒抗議好球帶。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕樂天桃猿和富邦悍將今晚打了一場4小時32分大戰，7下更出現桃猿教頭曾豪駒不滿主審好球帶而首次被趕出場的火藥味，終場桃猿以6：8敗北、對戰悍將4連敗，賽後面對媒體採訪，他則透過球團人員婉拒受訪。

雙方打得難分難捨，5局結束4：4，6局打完再形成5：5，悍將在7局再取得1分領先。只是7局下一出局滿壘，輪到桃猿1棒陳晨威打擊，主審羅鈞鴻裁定好球三振後，曾豪駒二度出場抗議，還在本壘板踢土，立刻遭到驅逐出場。

請繼續往下閱讀...

曾豪駒前一次出場抗議，是3局4棒陳俊秀遭3球三振時，但到了7局，他顯然難忍怒氣，也是他去年接桃猿兵符以來首次遭趕出場。曾豪駒在4月28日，多次對於主審蘇建文的好球帶表示不滿，之後兩人還有激烈言語衝突，但該役他並未遭驅逐出場。

悍將2棒李宗賢則成為突破僵局的大功臣，6打數3安打3打點，賽後總教練洪一中也表示這場打擊發揮得不錯，在得點圈有人時都能有適時攻擊。不過此役確實贏得辛苦，洪總表示除了先發投手羅力此役控球狀況不佳，還包括發生一些不必要的失誤，加上前面6局就有5個半局讓對方第1個打者上壘。

樂天桃猿陳晨威遭三振，不滿好球帶。（記者林正堃攝）

樂天桃猿總教練曾豪駒抗議好球帶。（記者林正堃攝）

樂天桃猿總教練曾豪駒抗議好球帶。（記者林正堃攝）

富邦悍將李宗賢。（記者林正堃攝）

富邦悍將先發投手羅力。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法