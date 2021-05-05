MLB》張育成選保送上壘 印地安人逆轉皇家獲勝

第九局

9下，1出局後，梅瑞菲德（Whit Merrifield）選到保送上壘，班尼泰迪（Andrew Benintendi）敲安，一、三壘有跑者。桑塔納（Carlos Santana）逆雙殺，三出局，比賽結束，印地安人以7：3逆轉擊敗皇家隊。

張育成選到保送上壘。（資料照）

9上，皇家換投：戴維斯（Wade Davis）。印地安人3上3下。

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第八局

8上，拉米瑞茲被三振後，雷耶斯選到保送上壘，並靠著暴投上二壘，H.拉米瑞茲右外野安打，印地安人4：3超前。奈勒敲出左邊方向穿越安打，印地安人5：3領先。皇家換上右投：Tyler Zuber，羅沙里歐被三振，印地安人用鮑爾斯（Jake Bauers）代打張育成，鮑爾斯，鮑爾斯也敲出右外野兩分彈，幫助球隊以7：3領先。赫南德茲飛球出局，三出局。

張育成今天2打數沒敲安，吞下1K選到1保送，打擊率下降到1成46。

第七局

7下，印地安人換投：威特葛倫（Nick Wittgren）。皇家3上3下。

7上，皇家換上左投：Jake Brentz，張育成選到保送上壘。黑吉斯犧牲觸擊點到投手前，投手傳二壘，張育成出局，黑吉斯上一壘。赫南德茲被三振，二出局。皇家換投：史陶蒙特（Josh Staumont），盧普洛站著不動變化球被三振出局。

第六局

6下，皇家3上3下。

6上，1出局後赫南德茲敲出左外野二壘安打，盧普洛選到保送上壘，拉米瑞茲三壘滾地球出局，印地安人發起挑戰，挑戰成功，印地安人攻佔滿壘。皇家隊換投：霍蘭德（Greg Holland），雷耶斯敲出游擊滾地球，皇家發生失誤掉2分，接著H.拉米瑞茲又敲安追平比數。雙方3：3平手，一、二壘有跑者。奈勒與羅沙里歐都無法繼續建功，三出局。

第五局

5下，培瑞茲（Salvador Perez）開轟，皇家3：0領先。

5上，1出局後，奈勒敲出安打上壘，這也是本場比賽印地安人隊第一支安打，隨後他也靠著投手暴投上二壘，羅沙里歐被三振。張育成被三振，三出局。

第四局

4下，皇家雖然攻占一、二壘，但印地安人靠著美技雙殺化解危機。

4上，印地安人再度3上3下，目前已9上9下。

第三局

3下，皇家在此局再添一分，2：0領先。

3上，張育成首打席敲出左外野界外飛球出局，印地安人3上3下。

第二局

2下，1出局後，皇家靠著多齊爾（Hunter Dozier）與泰勒（Michael A. Taylor）的串連安打先馳得點，1：0領先。印地安人隊換投：Sam Hentges，他也順利解決掉剩下兩人沒有讓傷害擴大。

2上，印地安人隊此局雖然首棒打者選到保送上壘，但沒有後續攻勢。

第一局

1上，1出局後盧普洛選到保送上壘，拉米瑞茲敲出雙殺，三出局。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天在客場面對皇家，台灣好手張育成擔任先發第八棒、守一壘，本季他出賽19場，打擊率0.152有5分打點，首轟尚未開張。

皇家隊今天先發是左投邁納（Mike Minor），前年在遊騎兵繳出不俗身手的他，本季先發5場，主投25.2局，防禦率5.26。

印地安人先發則是梅頓（Phil Maton），這是他本季首度先發，先發8場出賽都是後援，主投8.2局，防禦率4.15。

印地安人先發打線：

1.赫南德茲（Cesar Hernandez） 二壘手

2.盧普洛（Jordan Luplow） 左外野手

3.拉米瑞茲（Jose Ramirez） 三壘手

4.雷耶斯（Franmil Reyes） 指定打擊

5.H.拉米瑞茲（Harold Jose Ramirez） 中外野手

6.奈勒（Josh Naylor） 右外野手

7.羅沙里歐（Amed Rosario） 游擊手

8.張育成 一壘手

9.黑吉斯（Austin Hedges） 捕手

先發投手：梅頓

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