NBA》貝茲萊轟全場最高無力回天 雷霆不敵國王苦吞4連敗

貝茲萊（左）轟下全場最高24分還是救不了雷霆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕戰績排在聯盟吊車尾的雷霆昨差點爆冷擊敗西部龍頭太陽，可惜最後以3分之差飲恨，不過今與近期連續擊敗湖人、獨行俠等強隊的國王交手，卻又被打回原形，本季崛起已經連12場得分上雙的前鋒貝茲萊（Darius Bazley）雖然轟下全場最高分，但雷霆終場還是以99：103不敵國王。

一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因傷缺陣後就一肩扛起球隊火力輸出重任的後衛道特（Luguentz Dort），今在主場手感冰冷，全場16投僅3中，三分球8投2中僅拿10分，雖然貝茲萊補上火力空缺，不過國王先發五虎得分全上雙，從開賽就反客為主一路壓著雷霆打，終場就以4分差氣走雷霆，開心收下3連勝。

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先前才靠著擊敗塞爾提克終止隊史最長14連敗紀錄的雷霆，近期又苦吞4連敗，此役全隊僅3人得分上雙，貝茲萊展現優秀的得分能力，18投7中拿下全場最高的24分，另有11籃板，道特10分4籃板，替補出賽、來自阿根廷國家隊主力前鋒戴克（Gabriel Deck）拿下次高的16分，M.布朗（Moses Brown）雖然僅拿6分不過卻狂抓17籃板。

國王一哥福克斯（De'Aaron Fox）因健康協議仍缺席，但國王今多點開花，先發希爾德（Buddy Hield）18分11籃板，巴格利（Marvin Bagley III）13分7籃板，霍姆斯（Richaun Holmes）13分，D.萊特（Delon Wright）也有13分10籃板和8助攻進帳，哈克雷斯 （Maurice Harkless）也挹注11分。

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