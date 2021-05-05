NBA》鵜鶘主場燈光拐氣? 柯瑞：燈熄後手感降溫...（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今背靠背作客出戰鵜鶘，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）全場飆進8顆三分球攻下37分，不過他上半場火燙下半場手感卻急速冷凍，球隊最後慘遭鵜鶘逆轉，柯瑞受訪時雖然坦言自己3、4節的確表現不佳，但也指出球隊是在第三節發生熄燈意外才開始陷入困境。

燈熄意外發生此役第三節最後4分鐘時，柯瑞持球在弧頂準備進攻，不過此時鵜鶘主場冰沙國王中心（Smoothie King Center）的燈卻突然整個熄滅，比賽也暫停，燈亮後裁判宣布勇士繼續持有球權，進攻時間也回到14秒。

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不過這次的暗燈插曲似乎把柯瑞和勇士都嚇壞了，在燈光熄滅前勇士以77：71柯瑞火力全開，20投12中轟下35分，但經歷燈滅插曲後，他的手感似乎也隨之而去，之後11投僅1中，勇士末節進攻也當機，被對手打出33：24的比分，最後就慘遭鵜鶘逆轉。

賽後談起這次熄燈意外，柯瑞表示：「我的確從來沒有碰過這樣的情況（燈光在他出手時全部熄滅），在這之後場上似乎就發生了一些變化，我的手感也變冷，當然其實整場比賽我們得打都很艱辛，但我還是要說，這一整年這樣的場面（燈光熄滅）真的很少，這感覺實在很詭異。」

熄燈意外後，柯瑞手感就急速下降。（美聯社）

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