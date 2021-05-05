日職》吳念庭選到1保送、今井達也7局好投 西武擊退歐力士

吳念庭。（資料照）

第九局

9局上，平良海馬續投，先讓羅梅洛、頓宮裕真都揮棒落空吞K，再讓紅林弘太郎敲出滾地球出局，送出再見三上三下，比賽結束西武6：2擊敗歐力士。

第八局

8局下，史邦根柏格再度揮棒落空遭三振，吳念庭則是敲出滾地球遭刺殺，愛斗則是一壘飛球接殺出局，遭到三上三下。

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8局上，安達了一先選到四壞保送，宗佑磨敲出滾地球卻逃過雙殺，今井達也又連續保送代打的T-岡田和吉田正尚，接著又爆投讓歐力士兵不血刃追回1分，杉本裕太郎揮棒落空吞K後，今井達也退場改由西武王牌平良海馬登板，用了6顆球讓摩亞揮棒落空，為球隊化解再失分的危機。



第七局（歐力士2：6西武）

7局下，1出局後西武攻勢再起，金子侑司先敲安上壘，今天棒子火燙的源田壮亮此時又敲出左外野3壘安打，送回西武第4分，歐力士雖然趕緊換投K-鈴木，但卻被下棒森友哉轟出左外野兩分砲，幫助球隊再添分。

7局上，度過前個半局的亂流，這局今井達也又讓歐力士打線三上三下。

第六局（歐力士1：3西武）

6局下，史邦根柏格站著不動遭三振，吳念庭與山本纏鬥10顆球後敲出內野高飛球遭接殺， 愛斗則是敲出滾地球出局，西武遭三上三下。

6局上，安達了一敲出中間方向安打，宗佑磨敲出滾地球形成雙殺打，沒想到今井達也卻在此時遇上亂流，先被中川圭太敲出安打，又四壞保送吉田正尚，杉本裕太郎再敲出安打，幫助歐力士破蛋。

第五局（歐力士0：3西武）

5局下，1出局後，源田壮亮敲出安打上壘，盜壘成功又靠著捕手傳球失誤衝上三壘，兩出局後，中村剛也敲安幫助西武再添第3分。

5局上，歐力士打者再度三上三下。

第四局

4局下，史邦根柏格揮棒落空遭三振，吳念庭展現選球眼靠著四壞保送上壘，但接下來愛斗、山田遥楓都揮棒落空吞K。

4局上，吉田正尚敲出左外野安打，不過杉本裕太郎卻擊出雙殺打，摩亞敲出飛球遭接殺。

第三局（歐力士0：2西武）

3局下，源田壮亮一上來就敲出左外野二壘安打，1出局後，中村剛也再補上一安，也敲回西武第二分，不過下棒栗山巧這次沒能再建功反而敲出雙殺打，西武攻勢也遭中斷。

3局上，今井達也讓歐力士打者三上三下。

第二局

2局下，吳念庭上場打擊，敲出一壘滾地球遭刺殺出局，接下來愛斗、山田遥楓都敲出安打上壘，不過若林樂人敲出投手前滾地球形成雙殺打，西武錯失添分機會。

2局上，1出局後，羅梅洛敲出中右外野深遠飛球，一口氣衝上三壘，不過今井達也馬上回穩，連續K掉頓宮裕真、紅林弘太郎化解失分危機。

第一局（歐力士0：1西武）

1局下，西武開路先鋒若林樂人就敲出長打，一口氣站上二壘，不過源田壮亮、森友哉卻都揮棒落空遭三振，中村剛也與山本由伸纏鬥許久後選到四壞保送，若林樂人也趁勢跑上三壘，栗山巧此時敲出中間方向安打，幫助西武先馳得點。

1局上，宗佑磨一上來面對西武先發今井達也就敲出安打上壘，中川圭太敲出飛球遭接殺，近期手感火燙的吉田正尚則是敲出二壘滾地球出局，不過壘上跑者趁機推進上到二壘，但最後杉本裕太郎敲出投手前滾地球遭刺殺。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕西武今繼續在主場迎戰歐力士，西武推出今井達也掛帥先發，歐力士則是派出山本由伸應戰。

效力西武的台將吳念庭今同樣擔任第7棒一壘手，目前共出賽28場，累積3轟、16打點，打擊率.277，今要拚連續5場比賽敲安。

西武先發打線

1 （中）若林樂人

2 （游）源田壮亮

3 （捕）森友哉

4 （三）中村剛也

5 （指）栗山巧

6 （左）史邦根柏格

7 （一）吳念庭

8 （右）愛斗

9 （二）山田遥楓

先發投手：今井達也

歐力士先發打線

1（三）宗佑磨

2（中）中川圭太

3（左）吉田正尚

4（右）杉本裕太郎

5（指）摩亞

6（一）羅梅洛

7（捕）頓宮裕真

8（游）紅林弘太郎

9（二）安達了一

先發投手：山本由伸

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