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MLB》好想回大聯盟？曼尼向大都會招手毛遂自薦

2021/05/05 12:16

〔體育中心／綜合報導〕戰績不如預期、打線低迷的大都會，昨日決定開除打擊教練戴維斯（Chili Davis）和助理打擊教練史雷特（Tom Slater），而前大聯盟名將曼尼（Manny Ramirez）就看中這個職缺，主動向球隊老闆招手毛遂自薦。

大都會在昨日作客紅雀，以5：6飲恨吞敗，戰績落到11勝12敗，賽後也開除了打擊教練和助理打擊教練，消息一出馬上吸引到曼尼的目光，在個人推特發文並標註老闆寇恩（Steve Cohen）寫道：「我願意為大都會效力！」並且還用心的標記LGM（Let's Go Mets）

現年48歲的曼尼在去年12月加入澳洲職棒雪梨藍襪隊，但後來由於疫情狀況不穩定，1場未打遭到釋出。曼尼於1993至2011年大聯盟19年生涯中，出賽2302場，有555轟和1831打點，平均打擊三圍為0.312/0.411/0.585，入選過12次明星賽，2004年、2007年幫助紅襪拿到世界大賽冠軍，並且是2004年世界大賽MVP。曼尼更在2013年加入義大犀牛來台獻技，刮起「曼尼炫風」。

大都會目前打擊教練和助理打擊教練的職缺，是由小聯盟的打擊協調員Hugh Quattlebaum以及農場主管豪爾德（Kevin Howard）將接下。

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