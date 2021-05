MLB》驚人！締相隔53年神紀錄 白襪先發飆11K還猛打賞（影音）

〔體育中心/綜合報導〕白襪25歲年輕右投席斯(Dylan Cease)今天展現恐怖「二刀流」表現,不僅飆出生涯新高11K,生涯首次站上打擊區就3安猛打賞,寫下超狂紀錄,白襪終場以9:0完封紅人。

席斯飆出生涯新高11K。(法新社)

美聯的白襪今日踢館國聯紅人主場,席斯生涯首次站上打擊區,上演讓人意想不到的表現,單場3打數全敲安,還跑回1分,尤其4上面對紅人第二任投手德萊昂(Jose de Leon)還擊出二壘安打,生涯打擊率仍是完美的1.000。

投球方面,席斯今日也是大殺四方,先發6局用98顆球(58顆好球),僅被敲出1支安打無失分,狂飆生涯新高11K,另有3BB,優質先發拿下本季第2勝,賽後防禦率降至2.37。

席斯生涯首次站上打擊區就3安猛打賞。(法新社)

根據《Stats By STATS》數據統計,席斯單場投出至少10次三振,沒被敲超過1支安打,而且在打擊區上又有3安猛打賞表現,成為現代棒球史上第二人,另一位締造此壯舉的投手是名人堂球員杭特(Catfish Hunter),他在1968年美國時間5月8日達成,該役投出完全比賽。

紅人先發投手霍夫曼(Jeff Hoffman)2.1局被敲5安,包括挨1轟,失掉4分責失,吞本季第2敗。

Dylan Cease of the @whitesox is the second pitcher in the modern era to strike out 10 or more, allow no more than one hit and also have 3+ hits at the plate in a game.



The other was Catfish Hunter in his perfect game on May 8, 1968.