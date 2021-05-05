MLB》驚人！締相隔53年神紀錄 白襪先發飆11K還猛打賞（影音）

〔體育中心／綜合報導〕白襪25歲年輕右投席斯（Dylan Cease）今天展現恐怖「二刀流」表現，不僅飆出生涯新高11K，生涯首次站上打擊區就3安猛打賞，寫下超狂紀錄，白襪終場以9：0完封紅人。

席斯飆出生涯新高11K。（法新社）

美聯的白襪今日踢館國聯紅人主場，席斯生涯首次站上打擊區，上演讓人意想不到的表現，單場3打數全敲安，還跑回1分，尤其4上面對紅人第二任投手德萊昂（Jose de Leon）還擊出二壘安打，生涯打擊率仍是完美的1.000。

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投球方面，席斯今日也是大殺四方，先發6局用98顆球（58顆好球），僅被敲出1支安打無失分，狂飆生涯新高11K，另有3BB，優質先發拿下本季第2勝，賽後防禦率降至2.37。

席斯生涯首次站上打擊區就3安猛打賞。（法新社）

根據《Stats By STATS》數據統計，席斯單場投出至少10次三振，沒被敲超過1支安打，而且在打擊區上又有3安猛打賞表現，成為現代棒球史上第二人，另一位締造此壯舉的投手是名人堂球員杭特（Catfish Hunter），他在1968年美國時間5月8日達成，該役投出完全比賽。

紅人先發投手霍夫曼（Jeff Hoffman）2.1局被敲5安，包括挨1轟，失掉4分責失，吞本季第2敗。

Dylan Cease of the @whitesox is the second pitcher in the modern era to strike out 10 or more, allow no more than one hit and also have 3+ hits at the plate in a game.



The other was Catfish Hunter in his perfect game on May 8, 1968. — Stats By STATS （@StatsBySTATS） May 5, 2021

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