NBA》執教才第一個球季… 沃神爆料溜馬主帥未來不明朗

畢約克倫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕畢約克倫（Nate Bjorkgren）在本季掌管溜馬兵符，目前戰績30勝34敗排東區第9，而《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在今日爆料，這名主帥的未來相當不明朗

溜馬在去年休賽季聘請畢約克倫取代麥克米蘭（Nate McMillan）擔任總教練，掌舵的第一個球季目前30勝34敗排東區第9將可能打加賽。根據沃納洛斯基的報導，由於和球員、工作人員相處的困難，畢約克倫的未來不太明確。

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沃納洛斯基稱有消息人士指出，畢約克倫在球場、更衣室的執教方式以及溝通，或者對球員、工作人員的相處，成為了溜馬在本賽季的動盪因素。不過報導也表示，畢約克倫目前為止也願意解決這些問題。根據報導指出，雙方當時簽訂的合約為3年，而畢約克倫還有1年的保障年，預計將在球季後做出未來動向的決定。

45歲的畢約克倫曾經在發展聯盟服務8個球季， 2007-2011年在現任暴龍主帥納斯（Nick Nurse）身旁擔任助理，進入NBA球隊前在發展聯盟擔任主帥時留下126勝74敗的紀錄。

他在2015到17年兩賽季在鳳凰城太陽擔任助理教練，2017-18賽季擔任多倫多暴龍隊高級球探，過去兩季2018-20年擔任助理教練，在2018-19賽季助隊奪冠，

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