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NBA》遭公鹿爆打時沒叫暫停惹議 籃網主帥：喊了無濟於事

2021/05/05 14:56

奈許在籃網遭公鹿爆打時沒有喊暫停引發熱議。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今與公鹿進行背靠背2連戰，僅管儘管雙星杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）合砍70分，仍以6分差輸球苦吞3連敗，而籃網主帥奈許（Steve Nash）在第四節球隊遭公鹿爆打時卻沒喊暫停引發熱議。

前三節打完靠著葛瑞芬罰球讓籃網以2分領先，末節公鹿卻吹起反攻號角，迪文森佐（Donte DiVincenzo）與佛比斯（Bryn Forbes）攜手幫助球隊逆轉超前，打出16：1的攻勢將雙方分差拉開到雙位數，直接甩開籃網，最後就以124：118獲勝。

賽後籃網主帥奈許受訪時，表示他認為籃網今天會輸球，不是因為又讓「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟下32分12籃板，「這並不是我們輸球的原因，我們應該更重視進攻籃板、爭球機會及罰球，今天我們有10次罰球都沒進，還有很多地方待提升，公鹿今天在攻守兩端都很出色，我們有機會取勝，但卻沒能在關鍵時刻頂住壓力。」

至於為何末節公鹿打出20：3高潮時沒叫暫停，奈許則說：「當時確實可以喊暫停。但是我認為球隊必須要學會自己解決問題，之前球隊出手狀況不錯，我希望讓他們留在場上解決問題，保持繼續進攻狀態，今晚也許我該叫個暫停，但是還是希望把暫停留到確定在比賽已經要結束之前，以結果論來看我應該叫停，但我認為就算當時喊暫停場上應該也不會有太大變化。」

而「幹籃哥」葛瑞芬也力挺主帥，在受訪時直言「今天公鹿就是打得更好，不然你要打算怎麼辦？難道叫個暫停，然後直接跟球員們說能不能打得硬一點嗎？」

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