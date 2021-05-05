高球》本田泰國賽明登場 連4週出賽徐薇淩得對抗疲勞和天氣

徐薇淩。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金160萬美元的本田LPGA泰國賽明天將在位於芭提雅的暹羅鄉村俱樂部登場，包括賽事三冠王梁熙英、泰國本土的新科大滿貫冠軍塔瓦坦娜吉以及上週匯豐女子世界錦標賽冠軍金孝周等球員均在參賽陣容中，台將徐薇淩則將連續第4週出戰。

台將徐薇淩上週在前3輪均打出71桿，僅最後一輪未能打破標準桿，非常接近自己賽前設定的每日負桿目標，最終獲得並列35名，她說：「上週有些可惜，自己沒能在那個球場有很大突破。不過沒有發揮得很好最終還能在中段班，也算一部分的自我肯定了。」她也提到，連續4週比賽又都得坐飛機，加上這兩週又特別熱，現在感覺身體有點累，盡量能休息就休息，練球方面也稍微減量。

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此外，本田LPGA泰國賽對徐薇淩來說不算陌生，她在2016和2019年兩度參賽，分別拿下第15名和並列第48名，她表示，曾打過的球場仍有熟悉度，可省下重新認識球場的時間，讓自己更充足的練想練的地方，或是獲得更多休息時間。

今年拿下全日空錦標賽冠軍的21歲泰國球員塔瓦坦娜吉（Patty Tavatanakit），本週將是首次以大滿貫冠軍身份回到自己國家參賽，她說：「在全日空錦標賽奪冠之後我對自己非常有信心，我感覺自己可以打得更好。尤其是這週，我很熟悉這個球場，而且是在我的國家。」塔瓦坦娜吉在業余時期曾經兩度參加本田LPGA泰國賽，分別在2015年獲得並列43和2016年獲得並列42，她表示，國內每個人都會希望她能打好，所以會有更多壓力，但這同樣令人激動。

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