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田徑》東奧測試賽 台灣「三壯士」出征拚奧運門票

2021/05/05 13:34

陳奎儒、黃士峰、陳傑生涯首次無人陪伴出征東京測試賽，3人都要努力捍衛世界排名，更要挑戰達標。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕距離東京奧運開幕倒數79天，台灣不少好手都還在為參賽資格打拚，田徑110公尺男子跨欄「台灣欄神」陳奎儒、400跨欄「跨欄王子」陳傑及「標槍奶爸」黃士峰都整裝待發，於今日搭機飛往日本東京參加屬A級賽事的東京奧運測試賽，除了要捍衛世界排名，更要尋求達標。

事實上，台灣田徑隊原有不少好手要參戰，只是主辦單位考量疫情，最後決定只邀請排名較佳的選手參賽，陳奎儒世界排名24、陳傑24名、黃士峰31名，最後台灣僅3人獲邀參賽。

此外，日本主辦單位又因疫情關係，只開放參賽選手入境，因此教練、防護員及隊職員都無法前往日本，也讓陳奎儒、陳傑及黃士峰得首次自己出國比賽。

陳奎儒、陳傑及黃士峰今日早上到松山機場，並由田徑協會協助3人登機，預計下午飛往東京，而3人幾乎都整理至少2個大型行李箱，因他們今日出發後，週日（9日）比完賽就要回到台灣進行14天隔離、7日自主健康管理。

陳奎儒、陳傑及黃士峰為了捍衛世界排名及拚奧運參賽資格，義無反顧決定參加賽事，且測試賽屬世界田徑洲際巡迴賽金牌賽事，因此只要參賽就能拿到積分，並藉由高強度賽事的刺激，更希望可以達標成功。

「標槍奶爸」黃士峰今日至日本東京備戰測試賽。（記者林岳甫攝）

「跨欄王子」陳傑今日至日本東京備戰測試賽。（記者林岳甫攝）

「台灣欄神」陳奎儒今日至日本東京備戰測試賽。（記者林岳甫攝）

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