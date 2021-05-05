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NBA》勇士怪聲沒了？ 柯瑞：喜歡現在氛圍

2021/05/05 15:01

柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日遭鵜鶘逆轉，客場之旅畫下句點，當家球星柯瑞（Stephen Curry）透露，雖然結果不如預期，但他喜歡現在的打球氛圍。

柯瑞今上陣37分鐘，上演飆分秀，飆進8顆三分彈，轟進37分、9籃板、3抄截，可惜球隊在決勝節遭鵜鶘逆轉，勇士客場之旅4連戰拿下2勝2敗，分別輸給灰狼、鵜鶘。

談到這回的客場之旅，柯瑞向隨隊記者Drew Shiller說道：「我們在明尼蘇達輸掉比賽，今晚則是在最後關頭沒穩住陣腳，客場之旅2勝2敗，我覺得還可以，雖然不是我們預期的，但我喜歡現在擁有的團隊氛圍。」

巧的是，先前勇士曾爆出更衣室風波，當時前勇士中鋒柏格特（Andrew Bogut）爆料內容指出，前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與幾名隊友有過衝突，不過烏布瑞日前遭遇手腕韌帶撕裂和手掌骨折傷勢，這4戰客場之旅都沒打。

勇士本季客場征戰全部結束，客場戰績為14勝22敗，接下來將回到熟悉的主場，迎接本季剩餘的6場例行賽。

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