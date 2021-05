NBA》勇士怪聲沒了？ 柯瑞：喜歡現在氛圍

柯瑞。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今日遭鵜鶘逆轉,客場之旅畫下句點,當家球星柯瑞(Stephen Curry)透露,雖然結果不如預期,但他喜歡現在的打球氛圍。

柯瑞今上陣37分鐘,上演飆分秀,飆進8顆三分彈,轟進37分、9籃板、3抄截,可惜球隊在決勝節遭鵜鶘逆轉,勇士客場之旅4連戰拿下2勝2敗,分別輸給灰狼、鵜鶘。

談到這回的客場之旅,柯瑞向隨隊記者Drew Shiller說道:「我們在明尼蘇達輸掉比賽,今晚則是在最後關頭沒穩住陣腳,客場之旅2勝2敗,我覺得還可以,雖然不是我們預期的,但我喜歡現在擁有的團隊氛圍。」

巧的是,先前勇士曾爆出更衣室風波,當時前勇士中鋒柏格特(Andrew Bogut)爆料內容指出,前鋒烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)與幾名隊友有過衝突,不過烏布瑞日前遭遇手腕韌帶撕裂和手掌骨折傷勢,這4戰客場之旅都沒打。

勇士本季客場征戰全部結束,客場戰績為14勝22敗,接下來將回到熟悉的主場,迎接本季剩餘的6場例行賽。

