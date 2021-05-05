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MLB》扯！深遠安打變接殺 大聯盟最顧人怨裁判又來了（影音）

2021/05/05 15:13

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟最「顧人怨」的裁判赫南德茲（Angel Hernandez）又來了，今天不是擔任主審而是一壘審，但依舊能夠在皇家與印地安人隊之戰發生嚴重誤判，把一支落地的安打給判成接殺出局。

這個離譜的判決發生在3下，1出局二、三壘有跑者時，皇家明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）敲出深遠的右外野飛球，印地安人中右外野兩人因為溝通不良沒能接殺導致球落地形成安打，但此時二壘上的跑者班尼泰迪（Andrew Benintendi），在往三壘跑的途中，竟突然往回跑到二壘，印地安人回傳球傳到二壘形成出局。

皇家馬上上前抗議，並進行挑戰，裁判也先圍成一圈進行討論，最終在經過重播輔助判決後，確認該球是安打，然後培瑞茲安全上一壘，班尼泰迪則上三壘，三壘跑者梅瑞菲德順利回來得分。

為何班尼泰迪會有如此詭異的跑壘呢？知名網紅《JomBoy》發影片分析，班尼泰迪在觀察到那顆球落地的同時就往三壘狂奔，但一壘審赫南德茲卻舉起右手表示接殺出局，因此三壘指導教練便馬上要班尼泰迪往二壘回去，最終才導致這樣的局面。

赫南德茲（紅圈處）在球落地後舉手判出局，才導致一團混亂的局面。（圖片擷取自MLBtv）

赫南德茲日前控告大聯盟因為種族歧視，自2005年起就不讓他在世界大賽執法，但後續法院判決出爐，認證赫南德茲沒有辦法在高張力的情況下，展現出該職位需要的能力，因此最終判他敗訴。

赫南德茲。（資料照）

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