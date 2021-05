MLB》「她天生就吃這行飯！」前洋基強投太座成為運動經紀人

沙巴西亞一家合影。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在背後全心全意支持丈夫生涯超過20年,前洋基強投沙巴西亞(CC Sabathia)的妻子安柏(Amber Sabathia)如今將擁有新身分,成為一名運動經紀人。

從沙巴西亞還在小聯盟征戰的時期開始、到進入大聯盟度過高潮迭起的19年生涯,安柏除一路陪伴丈夫、大半時間獨自養育4個小孩,同時也是沙巴西亞基金會的執行長,而在這位塞揚強投2019年球季選擇高掛球鞋後,安柏也有更多的餘裕與時間發展自己的事業。

安柏日前宣布將進入美國知名娛樂與運動經紀公司CAA擔任運動經紀人,她在聲明中指出,「過去這20年近距離接觸CC的職業,讓我對這份行業無論在商業面、行銷與慈善的環節上,具有獨到的洞察力與豐富的經驗。我相信我的能力能帶給球員以及他們的家庭足夠的支持與建議。」

沙巴西亞也在推特向妻子道賀,表示安柏是最支持自己生涯、也是帶來最多影響的人。他由衷為妻子人生的下一章感到驕傲,「她天生就是吃這行飯的!」

I’ve dedicated my whole life to the game of baseball. Nobody has been more supportive and influential than @ambersabathia. So proud of this next chapter for you. If you need me, I’ll be in full-time dad mode on the golf course with some Js on . She’s built for this!! pic.twitter.com/kqYMDB0FXh