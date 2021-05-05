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MLB》「她天生就吃這行飯！」前洋基強投太座成為運動經紀人

2021/05/05 17:13

沙巴西亞一家合影。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在背後全心全意支持丈夫生涯超過20年，前洋基強投沙巴西亞（CC Sabathia）的妻子安柏（Amber Sabathia）如今將擁有新身分，成為一名運動經紀人。

從沙巴西亞還在小聯盟征戰的時期開始、到進入大聯盟度過高潮迭起的19年生涯，安柏除一路陪伴丈夫、大半時間獨自養育4個小孩，同時也是沙巴西亞基金會的執行長，而在這位塞揚強投2019年球季選擇高掛球鞋後，安柏也有更多的餘裕與時間發展自己的事業。

安柏日前宣布將進入美國知名娛樂與運動經紀公司CAA擔任運動經紀人，她在聲明中指出，「過去這20年近距離接觸CC的職業，讓我對這份行業無論在商業面、行銷與慈善的環節上，具有獨到的洞察力與豐富的經驗。我相信我的能力能帶給球員以及他們的家庭足夠的支持與建議。」

沙巴西亞也在推特向妻子道賀，表示安柏是最支持自己生涯、也是帶來最多影響的人。他由衷為妻子人生的下一章感到驕傲，「她天生就是吃這行飯的！」

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