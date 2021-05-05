中職Live》古林睿煬挨長打力保不失分 獅0：0龍

第一局
1上，林子昱連續三振掉陳傑憲和蘇智傑，再讓陳鏞基敲出中外野飛球出局，首局投出三上三下。
1下，古林睿煬被味全開路先鋒李凱威狙擊，一上來就敲出右外野二壘安打，林旺衛三壘方向界外飛球遭到接殺，陳品捷左外野方向飛球出局，劉基鴻敲出右外野飛球遭接殺，味全得點圈留下殘壘。
請繼續往下閱讀...
賽前報導
〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEn獅和味全龍本週在高雄澄清湖球場的首戰，獅隊派出年輕火球男古林睿煬，味全龍則推出林子昱應戰。
古林睿煬本季7場先發，拿下4勝1敗、防禦率2.52的優異成績，其中兩場先發面對味全龍，不僅皆投滿5局取得勝投，上週對上龍隊更繳出6局10K僅失1分的優質先發表現。
味全龍先發投手林子昱至今8場先發，累積3勝4敗，防禦率5.06，林子昱4月4日生涯首度對戰統一獅，該場比賽僅投3局失3分，成為他本季至今最短的一次先發，面對獅隊被打擊率高達3成85。
雙方先發打序
統一獅
1.陳傑憲 CF
2.蘇智傑 LF
3.陳鏞基 DH
4.林安可 RF
5.高國慶 1B
6.林靖凱 2B
7.林子豪 3B
8.林岱安 C
9.林祖傑 SS
先發投手：古林睿煬
味全龍
1.李凱威 2B
2.林旺衛 RF
3.陳品捷 CF
4.劉基鴻 3B
5.赫雷拉 DH
6.林驛騰 LF
7.蔣少宏 C
8.石翔宇 SS
9.歐 晉 1B
先發投手：林子昱