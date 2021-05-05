中職Live》古林睿煬挨長打力保不失分 獅0：0龍

第一局

1上，林子昱連續三振掉陳傑憲和蘇智傑，再讓陳鏞基敲出中外野飛球出局，首局投出三上三下。

1下，古林睿煬被味全開路先鋒李凱威狙擊，一上來就敲出右外野二壘安打，林旺衛三壘方向界外飛球遭到接殺，陳品捷左外野方向飛球出局，劉基鴻敲出右外野飛球遭接殺，味全得點圈留下殘壘。

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賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEn獅和味全龍本週在高雄澄清湖球場的首戰，獅隊派出年輕火球男古林睿煬，味全龍則推出林子昱應戰。

古林睿煬本季7場先發，拿下4勝1敗、防禦率2.52的優異成績，其中兩場先發面對味全龍，不僅皆投滿5局取得勝投，上週對上龍隊更繳出6局10K僅失1分的優質先發表現。

味全龍先發投手林子昱至今8場先發，累積3勝4敗，防禦率5.06，林子昱4月4日生涯首度對戰統一獅，該場比賽僅投3局失3分，成為他本季至今最短的一次先發，面對獅隊被打擊率高達3成85。

雙方先發打序

統一獅

1.陳傑憲 CF

2.蘇智傑 LF

3.陳鏞基 DH

4.林安可 RF

5.高國慶 1B

6.林靖凱 2B

7.林子豪 3B

8.林岱安 C

9.林祖傑 SS

先發投手：古林睿煬

味全龍

1.李凱威 2B

2.林旺衛 RF

3.陳品捷 CF

4.劉基鴻 3B

5.赫雷拉 DH

6.林驛騰 LF

7.蔣少宏 C

8.石翔宇 SS

9.歐 晉 1B

先發投手：林子昱

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