NBA》完美演出！太陽控衛保羅第3回「20分、15助攻、0失誤」

保羅。

〔記者梁偉銘/綜合報導〕23分、16助攻、6籃板、4抄截、2阻攻,攻守全方位而且全場0失誤!太陽在老牌控衛保羅(Chris Paul)「完美」演出下,客場歷經延長賽134:118擊退騎士,5連勝再度追上爵士,順勢重返西部龍頭寶座;美媒《ESPN》統計,這也是現年35歲的保羅,職業生涯第3回「20分、15助攻、0失誤」,榮膺史上第2人。

寶刀未老的保羅,本季加盟太陽帶領這支重建球隊大翻身,目前戰績47勝18敗、勝率已逾7成。此役他16投8中,陣中火力僅次於31分、甫獲上週西部最佳球員的射手布克(Devin Booker),多達16次助攻技驚全場,單場正負值+20也是兩軍之最。自1977至78賽季個人失誤納入統計數據以來,除了仍在場上奮戰的保羅,也只有同樣控衛出身、現任籃網總教練奈許(Steve Nash),曾擁有3場「20分、15助攻、0失誤」達標的完美紀錄。

此外,據《StatMuse》統計,保羅生涯「10助攻+、0失誤」已多達44場,現役球員中遙遙領先群雄,快艇朗度(Rajon Rondo)13場居次,灰熊康利(Mike Conley)、暴龍羅利(Kyle Lowry)各11場,湖人詹姆斯(LeBron James)10場。

Chris Paul recorded his 3rd career game with at least 20 points, 15 assists and 0 turnovers.



Since individual turnovers were first tracked in 1977-78, Steve Nash is the only other player with 3 such games. pic.twitter.com/fXi4GEQg8V