田徑》「台灣欄神」陳奎儒東京拚佳績 日本3大高手等著他

「台灣欄神」陳奎儒今日至日本東京備戰測試賽。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「台灣欄神」陳奎儒在2017年台北世大運奪男子110公尺跨欄銀牌正式崛起，每年都在國際賽收下獎牌，但去年受疫情影響無緣再戰國際賽，甚至還出現傷勢，好在他都已痊癒，這次踏上東京奧運測試賽暨世界田總洲際挑戰賽，希望在強敵夾擊下能夠跑出好成績，增添備戰奧運的信心。

陳奎儒在2019年兩度跑出生涯最佳13秒34，卻都差0.02秒達到東奧參賽標準，且他前次國際賽也是兩年前的世界錦標賽，去年鎖定的世界室內錦標賽等大賽皆因疫情喊卡，再來11月高雄全大運決賽前意外受傷，一度心情低落。

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陳奎儒本季以國內賽事為主，即使成績未達巔峰，但他還是刻苦進行訓練，這次會決定赴日參賽，考量到賽事屬A級賽事，且他2018年在大阪參加同場賽事更是一舉奪金，日本堪稱是他的幸運地。

地主確定參賽有高山駿野生涯最佳13秒25、泉谷駿介13秒33，狀況更好還有金井大旺，在4月底才剛跑出13秒16締造日本全國紀錄，陳奎儒希望在3大名將的夾擊下，能夠找到自己對比賽的感覺，至於他對成績卻沒有設定目標，「我沒設定目標，就是越快越好！」

陳奎儒、陳傑、黃士峰。（陳奎儒提供）

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