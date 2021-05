NBA》慘！哈里伯頓左膝受傷 美媒爆本季提前報銷

哈里伯頓。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕新人王熱門候選人哈里伯頓(Tyrese Haliburton)於台灣時間5月3日交手獨行俠時,因左膝受傷而退場,根據《ESPN》記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出,他將缺席本賽季所剩的賽事。

據報導,哈里伯頓在接受核磁共振檢查後,顯示左膝韌帶沒有撕裂傷且無須動刀,不過由於傷勢影響,這位新人王候選人恐缺席國王本賽季的最後7場比賽。

哈里伯頓菜鳥年出場58戰,場均可得13分、5.3助攻、3籃板。同時,投籃命中率達47.2%、三分也有40.9%的投射能力。在新秀當中,得分排名於第3、助攻數位居第2。此外,哈里伯頓也連續兩個月獲選當月最佳新秀。

ESPN Sources: Sacramento Kings guard Tyrese Haliburton has no ligament damage to his left knee, an MRI revealed, but likely will miss the rest of the season. Haliburton won’t require surgery and is expected to make a full recovery.