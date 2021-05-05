中職》「坦然接受！」 曾豪駒踢土抗議遭聯盟罰款1萬元

樂天桃猿總教練曾豪駒。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿和富邦悍將昨晚打了一場4小時32分大戰，7局下更出現桃猿教頭曾豪駒不滿主審好球帶而首次被趕出場的火藥味，當時一出局滿壘，輪到桃猿陳晨威打擊，主審羅鈞鴻裁定好球三振後，曾豪駒二度出場抗議，還在本壘板踢土，立刻遭到驅逐出場。

今天聯盟懲處出爐，遭罰款1萬元，未禁賽，曾豪駒說，「公事公辦，坦然接受。」

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樂天桃猿總教練曾豪駒昨踢土抗議。（資料照，記者林正方方土攝）

曾豪駒表示，昨天主審外角球幾乎都有「拉」，有些球確實有爭議，不過，2好球後打者好球帶應該放寬作攻擊，他也會告訴選手，機會不要交到別人手上，畢竟好壞球是主審主觀認定。

曾豪駒說，昨天會出去抗議是爭取權利，主要是認為陳晨威當下的反應，認定應該是壞球，只是陳晨威丟球棒這個動作，對主審不是那麼尊重，這部分會再教育選手，當然，也知道這動作勢必會付出代價，但他必須捍衛選手權益。

對於昨天自己踢土埋住本壘板的動作，曾豪駒笑說，「我也不知道為什麼。」他指出，有詢問主審這是好球還是壞球，會覺得說既然如此，「本壘板好像沒有它的意義了。」

樂天桃猿總教練曾豪駒。（記者陳志曲攝）

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