晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

「混血王子」達比修有先發戰海盜 今日賽事預告與轉播

2021/05/06 07:09

達比修有。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今有1場轉播賽事，教士主場迎戰海盜，日籍強投達比修前役對巨人主投6.1局失1分，還飆出本季新高的12次三振，今碰上目前戰績2勝2敗、防禦率2.63的海盜布魯貝克（JT Brubaker），球迷千萬不要錯過囉！

NBA則有2場轉播賽事，尼克對陣金塊、馬刺踢館爵士。尼克「飆風玫瑰」D.羅斯（Derrick Rose）前役帥軍踢館灰熊，不僅轟下本季新高25分，也拿下近13場的第12勝。自2013年就未晉級季後賽的尼克，在剩下不到10場的比賽若沒有發生什麼驚人劇情，將會是睽違7年的打進季後賽。此役對抗金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）會拿出什麼好表現呢？

另一邊，爵士今二度迎戰馬刺，上一戰雙方交手，馬刺以大比數11分吞下敗果，此役再度碰上爵士一哥戈貝爾（Rudy Gobert）能否雪恥呢？此外，目前戰績31勝33敗、西區第11的馬刺，剩餘的賽事強度為6.26、聯盟最高，加上還有8場比賽要拼，想要爭取季後賽門票勢必會遇上重重考驗。敬請收看轉播喔！

中職晚間6點35分兩地開打，中信兄弟作客樂天桃猿、統一獅對上味全龍。象隊將推出距上回一軍出賽已暌違近2年、本季重返一軍的陳琥。今年陳琥在二軍先發出賽6場，投27局、防禦率5.67。猿隊則推派霸林爵登板先發，目前戰績為1勝3敗、防禦率1.67。

龍獅大戰則將上演洋投對決，布雷克本季對戰味全兩戰兩勝，防禦率2.08；鋼龍則在上回對戰獅隊吞敗仗，今再度交手力求勝利。喜愛中職的球迷，別忘記收看轉播！

NBA

09:00 尼克@金塊 緯來體育
09:00 馬刺@爵士 愛爾達體育1台、ELEVENSPORT1

MLB

09:30 海盜@教士 愛爾達體育2台

WSBL

18:00 台電 vs. 國泰
19:40 台元 vs. 電信
地點：台北體育館一樓
轉播：智林體育台、緯來精采台、Youtube GetWin Sport

中職

18:35中信兄弟@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1、CPBLTV
18:35統一獅@味全龍 ELEVENSPORTS2、CPBLTV

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。