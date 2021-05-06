「混血王子」達比修有先發戰海盜 今日賽事預告與轉播

達比修有。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今有1場轉播賽事，教士主場迎戰海盜，日籍強投達比修前役對巨人主投6.1局失1分，還飆出本季新高的12次三振，今碰上目前戰績2勝2敗、防禦率2.63的海盜布魯貝克（JT Brubaker），球迷千萬不要錯過囉！

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NBA則有2場轉播賽事，尼克對陣金塊、馬刺踢館爵士。尼克「飆風玫瑰」D.羅斯（Derrick Rose）前役帥軍踢館灰熊，不僅轟下本季新高25分，也拿下近13場的第12勝。自2013年就未晉級季後賽的尼克，在剩下不到10場的比賽若沒有發生什麼驚人劇情，將會是睽違7年的打進季後賽。此役對抗金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）會拿出什麼好表現呢？

另一邊，爵士今二度迎戰馬刺，上一戰雙方交手，馬刺以大比數11分吞下敗果，此役再度碰上爵士一哥戈貝爾（Rudy Gobert）能否雪恥呢？此外，目前戰績31勝33敗、西區第11的馬刺，剩餘的賽事強度為6.26、聯盟最高，加上還有8場比賽要拼，想要爭取季後賽門票勢必會遇上重重考驗。敬請收看轉播喔！

中職晚間6點35分兩地開打，中信兄弟作客樂天桃猿、統一獅對上味全龍。象隊將推出距上回一軍出賽已暌違近2年、本季重返一軍的陳琥。今年陳琥在二軍先發出賽6場，投27局、防禦率5.67。猿隊則推派霸林爵登板先發，目前戰績為1勝3敗、防禦率1.67。

龍獅大戰則將上演洋投對決，布雷克本季對戰味全兩戰兩勝，防禦率2.08；鋼龍則在上回對戰獅隊吞敗仗，今再度交手力求勝利。喜愛中職的球迷，別忘記收看轉播！

NBA

09:00 尼克@金塊 緯來體育

09:00 馬刺@爵士 愛爾達體育1台、ELEVENSPORT1

MLB

09:30 海盜@教士 愛爾達體育2台

WSBL

18:00 台電 vs. 國泰

19:40 台元 vs. 電信

地點：台北體育館一樓

轉播：智林體育台、緯來精采台、Youtube GetWin Sport

中職

18:35中信兄弟@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1、CPBLTV

18:35統一獅@味全龍 ELEVENSPORTS2、CPBLTV

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