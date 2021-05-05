高球》仰德公開賽明開打 洪健堯尋求台巡賽連莊

TPGA理事長陳榮興（左起）頒職業業餘配對賽第一名給貴賓代表范莉莉及職業選手葉昱辰。（仰德公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2021 肇喜登峰巡迴賽仰德公開賽明在新竹新豐球場開打，這是今年首度列入台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽6站中的第2站，總獎金台幣300萬元，冠軍可得50萬元，這項比賽於5/6-9日進行四回合72洞賽程，共有144位選手，包括11位業餘球員與133位台灣職業好手參賽；洪健堯追求台巡賽連莊。

這項比賽主辦者為翁肇喜丶仰德集團及TPGA，協辦為新豐球場。今在新豐球場先進行一天18洞的職業業餘配對賽，有17位職業選手與60多位社會業餘人士配對同組揮桿。

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最後由職業球員葉昱辰與社會業餘人士陳彥豪丶陳秀媚與范莉莉合力以低於標準桿12桿的62桿贏得配對賽冠軍，每位社會業餘球員各獲得一友價值14500元的YAMAHA球道木桿。

今年首度登場的肇喜登峰巡迴賽是三商行創辦人之一丶三商集團榮譽董事長翁肇喜先生，去年因疫情影響，台巡賽場數與總獎金大幅萎縮，今年他以個人名義總冠名，特別贊助舉辦6場比賽，每場比賽翁董事長贊助200萬元。共計1200萬元。

肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，6場肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，可另外獲得TPGA提供的獎金10萬元；且可得到翌年台灣三商名人賽的參賽資格。

職業好手包括2020台巡賽與TB挑戰巡迴賽雙料獎金王的王偉軒丶台巡賽年度獎金排名第2的詹世昌丶第3的葉昱辰（2020三花TPGA錦標賽冠軍）丶第4的李玠柏丶第5的洪健堯（2021肇喜登峰巡迴賽首站信誼公開賽冠軍）丶第6的張緯綸丶第7的林永龍（2020高雄公開賽冠軍）丶第8的葉偉志丶第9的呂偉智及第10的謝東宏等。

另外，今年因受傷還未比賽的「台灣一哥」林文堂，此役是今年首度出賽；今年ThreeBond挑戰巡迴賽連續兩站冠軍選手蔡凱任也尋求職業大賽首冠；比賽兩回合後，取總桿成績優者前50 位選手晉級後兩回合決賽。

中華高協理事長王政松（左起）特別關心王偉軒在美巡資格考試。（仰德公開賽提供）

職業業餘配對賽第一名為選手葉昱辰（右起）與貴賓范莉莉、陳秀媚、陳彥豪。（仰德公開賽提供）

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