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體育 籃球 SBL/WSBL

SBL》米勒全方位演出 台啤三連勝晉級冠軍賽

2021/05/05 20:00

米勒拉桿上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕第18季SBL季後賽G3今在板橋體育館點舉行，台啤洋將米勒豪取22分、14籃板和6助攻，最佳第六人李啟瑋則貢獻6分，聯手率隊77：67擊敗九太科技，三連勝晉級冠軍賽，朝連霸之路邁進。

衛冕軍台啤前兩戰場均勝分達19分，今擺脫慢熱問題，開賽就火力全開，一波22：8的攻勢，迅速取得雙位數領先，洋將米勒首節攻下9分，朱億宗和李啟瑋皆貢獻5分。

次節台啤繼續擴大領先，由王皓吉接棒飆分，單節攻下8分，黃聰翰也貢獻5分，台啤上半場已有8人得分，且一、二節皆領先達雙位數，上半場結束，取得47：25大幅領先。

九太季後賽前2戰都是在末節才崩盤，總計G1、G2第四節僅拿下22分，卻失掉46分，成為瀕臨淘汰的主因。

下半場九太積極追分，洋將JC戰象大爆發，單節10投5中，獨得13分、6籃板，並率隊打出一波8：2的小高潮，些微縮小比分，前三節打完，九太16分落後。

末節九太一波12：0的反撲，將分數縮小至10分，可惜之後連續出現3次失誤，且3投不進，無法給予台啤太大威脅，直到最後讀秒階段，JC戰象灌籃，才將分差追近至個位數，但為時已晚，九太直落三遭淘汰。

黃泓瀚上籃得分。（記者林正堃攝）

李啟瑋上籃得分。（記者林正堃攝）

黃聰翰上籃得分。（記者林正堃攝）

JC戰象拿下超過全隊過半分數但九太仍不敵台啤。（記者林正堃攝）

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