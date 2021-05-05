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體育 籃球 SBL/WSBL

SBL》男模個人秀、喬丹即刻救援 裕隆大勝聽牌

2021/05/05 22:02

呂政儒飆進5顆三分球轟下25分，率領裕隆大勝台銀，系列賽率先聽牌。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕第18季SBL今在板橋體育館進行季後賽首輪第三戰，老將「男模」呂政儒大爆發，全場三分球11投5中，轟下25分，終場86：65大勝台銀，系列賽取得2：1，率先聽牌。

裕隆賽前向籃協提出「李恩條款」的傷病特例，註銷洋將克里斯馬斯，改登錄無緣季後賽的璞園喬丹，今即刻救援，上陣34分鐘，貢獻17分、18籃板和5助攻，表現全方位，美中不足的是出現6次失誤。

喬丹貢獻17分、18籃板和5助攻。（記者林正堃攝）

裕隆老將呂政儒首節就火力全開，5投3中，包括2記三分彈，攻下9分，新加盟的喬丹也有8分、4籃板，裕隆首節灌進26分，取得7分領先。

次節恐龍軍團持續攻城掠地，呂政儒單節三分球再度2投全進，上半場已斬獲16分，並率隊取得45：29大幅領下。

易籃再戰，台銀攻勢略有起色，第三節靠著老將張博勝和謝宗融合力貢獻15分，小幅縮小分差至12分。

決勝節前段，雙方互有攻勢，但分差始終維持在雙位數，裕隆在比賽後段拉出一波8：1的猛攻，再度擴大領先至20分，提前分出勝負。

盧冠良。（記者林正堃攝）

林宜輝。（記者林正堃攝）

張博勝。（記者林正堃攝）

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