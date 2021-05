MLB》烏雲逐漸散去？洋基戰績起死回升的兩大關鍵

洋基戰績回升。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基昨天擊敗太空人後,近12場贏了9場,在美聯東區的排名已經來到第2,最大的關鍵就是投手群以及當家重砲史坦頓(Giancarlo Stanton)的發揮。

洋基開季狀況低迷,球季前17場戰績是6勝11負、開季6個系列賽輸了5個,慘居分區爐主,不過隨後在作客印地安人與金鶯的8場客場之旅慢慢回神,取得5勝3負的成績回到紐約。

在三連戰橫掃老虎、加上昨天力退太空人後,洋基在過去的12場比賽拿下9場勝利,淨得分高達28,且根據《ESPN Stats & Info》指出,自美國時間4月22日以後,洋基投手群的防禦率2.36,在全聯盟位居第一,另外「怪力男」史坦頓找回火力也是關鍵,他在過去12場比賽打擊率高達4成22。

近幾年成為「痛痛人」的高薪強打史坦頓昨首局就砲轟塞揚強投葛蘭基(Zack Greinke),為本季第7轟,目前賽季打擊率2成97、長打率0.545。

