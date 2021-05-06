MLB》烏雲逐漸散去？洋基戰績起死回升的兩大關鍵

洋基戰績回升。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天擊敗太空人後，近12場贏了9場，在美聯東區的排名已經來到第2，最大的關鍵就是投手群以及當家重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）的發揮。

洋基開季狀況低迷，球季前17場戰績是6勝11負、開季6個系列賽輸了5個，慘居分區爐主，不過隨後在作客印地安人與金鶯的8場客場之旅慢慢回神，取得5勝3負的成績回到紐約。

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在三連戰橫掃老虎、加上昨天力退太空人後，洋基在過去的12場比賽拿下9場勝利，淨得分高達28，且根據《ESPN Stats & Info》指出，自美國時間4月22日以後，洋基投手群的防禦率2.36，在全聯盟位居第一，另外「怪力男」史坦頓找回火力也是關鍵，他在過去12場比賽打擊率高達4成22。

近幾年成為「痛痛人」的高薪強打史坦頓昨首局就砲轟塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke），為本季第7轟，目前賽季打擊率2成97、長打率0.545。

After starting the season 6-11, the Yankees have won 9 of their last 12 games.



They lead MLB with a 2.36 ERA since April 22nd and Giancarlo Stanton is batting .477 during that span, best in MLB. pic.twitter.com/FjaTM6I00s — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） May 5, 2021

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