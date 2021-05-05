晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》得點圈有人11打數1安、吞5K 悍將要怎麼贏球？

2021/05/05 22:33

悍將得點圈有人11打數1安、吞5K。圖為李宗賢（中）盜上二壘。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕陳仕朋真的是全聯盟最悲情投手，今天他繳7.1局失2分優質先發，無奈缺乏隊友打擊火力奧援，最終樂天桃猿就以2:1力退富邦悍將，中止對戰4連敗。

本季陳仕朋得分援護率（平均先發每9局隊友得分）僅1.66分，在全聯盟至少投10局的28名先發投手當中排名墊底，今天他投7.1局被敲6安，另有4K、2保送，失2分，累計防禦率降至3.32，成績不俗，卻吞下本季全聯盟最多第6敗，僅奪1勝，每逢他登板先發，隊友打擊瞬間熄火，堪稱悲情。

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳志曲攝）

此役兩隊皆揮出6安，悍將打線僅在3局上靠高國麟適時安打，打回全隊唯一1分，桃猿2、3局下先後靠老將詹智堯、林泓育敲二壘安打，各打下1分打點，足以贏球；悍將打線慘吞15K，得點圈打擊率0.091，11打數僅擠出1安、吞5K，要贏球談何容易。

桃猿洋投猛快先發7局用了131球，僅被敲4安，狂飆11K，另有6次四死球，失1分拿下來台首勝，他表示，身為先發投手，想辦法將投球局數拉長，第7局是他自己想續投，能飆這麼多三振，關鍵在於逐漸熟悉中職環境與打者。

桃猿總教練曾豪駒表示，猛快狀況非常好，變化球控制得不錯，之前觀察猛快屬強力型投手，此役變化球使用量較多，可能是針對對方打者的擊球習性做攻擊。

曾總盛讚，兩隊先發投手都表現很好，是一場好看的投手戰，「我們在很少的機會拿下分數，才能取得最終勝利。」陳禹勳後援1局無失分，連8場救援成功。

桃猿獲勝。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。