中職》得點圈有人11打數1安、吞5K 悍將要怎麼贏球？

悍將得點圈有人11打數1安、吞5K。圖為李宗賢（中）盜上二壘。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕陳仕朋真的是全聯盟最悲情投手，今天他繳7.1局失2分優質先發，無奈缺乏隊友打擊火力奧援，最終樂天桃猿就以2:1力退富邦悍將，中止對戰4連敗。

本季陳仕朋得分援護率（平均先發每9局隊友得分）僅1.66分，在全聯盟至少投10局的28名先發投手當中排名墊底，今天他投7.1局被敲6安，另有4K、2保送，失2分，累計防禦率降至3.32，成績不俗，卻吞下本季全聯盟最多第6敗，僅奪1勝，每逢他登板先發，隊友打擊瞬間熄火，堪稱悲情。

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富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳志曲攝）

此役兩隊皆揮出6安，悍將打線僅在3局上靠高國麟適時安打，打回全隊唯一1分，桃猿2、3局下先後靠老將詹智堯、林泓育敲二壘安打，各打下1分打點，足以贏球；悍將打線慘吞15K，得點圈打擊率0.091，11打數僅擠出1安、吞5K，要贏球談何容易。

桃猿洋投猛快先發7局用了131球，僅被敲4安，狂飆11K，另有6次四死球，失1分拿下來台首勝，他表示，身為先發投手，想辦法將投球局數拉長，第7局是他自己想續投，能飆這麼多三振，關鍵在於逐漸熟悉中職環境與打者。

桃猿總教練曾豪駒表示，猛快狀況非常好，變化球控制得不錯，之前觀察猛快屬強力型投手，此役變化球使用量較多，可能是針對對方打者的擊球習性做攻擊。

曾總盛讚，兩隊先發投手都表現很好，是一場好看的投手戰，「我們在很少的機會拿下分數，才能取得最終勝利。」陳禹勳後援1局無失分，連8場救援成功。

桃猿獲勝。（記者陳志曲攝）

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