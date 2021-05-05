SBL》陣前換將非兵家大忌？ 喬丹即刻救援改變裕隆DNA

裕隆洋將喬丹。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕裕隆在季後賽G3前夕，向籃協提出「李恩條款」的傷病特例，將洋將克里斯馬斯註銷，並由曾在本季璞園隊出賽過的喬丹即刻救援，今首度出賽就繳出優質成績單，貢獻出17分、18籃板和5助攻，率領裕隆大勝台銀，率先聽牌。

古云:「陣前換將乃兵家大忌！」但裕隆不得已被迫換將，反而收到奇效，喬丹加盟後，裕隆打出快速且流暢的球風，外線射手群也受惠，「男模」呂政儒單場5記三分球，轟下25分。

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喬丹僅訓練2次就提槍上陣，邱大宗認為，「喬丹球商很高，領悟力強，加上非常認真，這幾次練球他都最早離開，同時也很愛待在健身房，表現優異並不意外。」

呂政儒則認為，「克里斯馬斯在禁區破壞力強大，但畢竟有腳傷，發揮受限；喬丹的機動性高，讓我們打法更靈活，同時我們也加快球的傳導速度，製造出更多外線空檔。」

此役喬丹發生全場最多6次失誤，但邱大宗認為是非戰之罪，「喬丹的運球、長傳和變化腳步突破很少發生失誤，此役的失誤多半是因為在籃下被碰撞、推擠後跌倒所致，並非技術問題。」

主帥陳國維也認為，「喬丹加入裕隆後，的確改變戰局；過去克里斯馬斯坐鎮禁區，裕隆戰數多半由內往外打；換成喬丹後，裕隆進攻籃板增加，打出很多次轉換快攻，加上他例行賽結束後已休息多日，體力充沛，讓我們疲於奔命。」

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