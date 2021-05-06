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李凱威敲追平安 味全中止對戰獅隊8連敗

2021/05/06 00:15

〔中央社〕中職今天在澄清湖球場的賽事，統一獅領先了大半場，不過味全龍後半段開始追分，8局李凱威敲出追平安打，最終雙方鏖戰了12局以5比5握手言和，龍隊中止對戰獅隊8連敗。

獅隊3局上展開攻勢，滿壘時蘇智傑選到保送擠回1 分，陳鏞基再擊出高飛犧牲打；4局下龍隊洋砲赫雷拉轟出陽春砲，追回1分。第5局雙方各攻下1分，獅隊滿壘時林安可擊出高飛犧牲打；龍隊則是李凱威敲三壘安打後，林旺衛補上安打送回1分。6局上獅隊三壘有人時，林岱安敲高飛犧牲打，取得4比2領先。

不過7局下龍隊展開反攻，李凱威、陳品捷敲安打後，劉基鴻擊出滾地球帶有1分打點，赫雷拉再敲安打，戰成平手；獅隊8局上靠著林靖凱的安打、投手廖任磊傳球失誤，以及林岱安擊出高飛犧牲打，超前比分；8局下龍隊的李凱威敲出1打點二壘安打，再度形成平手。

雙方鏖戰至延長賽12局都沒辦法分出勝負，終場就以5比5握手言和，為本季首場12局和局的賽事。味全龍在本季對戰獅隊8連敗後，終於出現和局，李凱威6打數敲出4支安打，包含一壘、二壘、三壘安打，還送回追平分，是中止對戰連敗的功臣之一。

獅隊先發投手古林睿煬僅投4局，被敲5支安打失1分，因身體有狀況提早退場；接替的潘威倫投1局被敲3 支安打，失掉1分，第6局面對首名打者時就傷退。龍隊先發投手林子昱則是投6局被敲6支安打，失3分演出優質先發。

獅隊的42歲老將高國慶日前剛達成生涯1800安里程碑，今天先發打第5棒，達成生涯第1700場出賽，為中職第3人、現役球員最多，前2名為張泰山1863場、彭政閔1800場；最後高國慶4打數沒有敲出安打。

龍隊的歐晉今天首度升上一軍，先發打第9棒、擔任一壘手，他在少棒時期就因為2009年威廉波特而聲名大噪。歐晉3局下就敲出生涯首安，總計5打數敲出1支安打。（編輯：劉學源）

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