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籃球》高雄九太變身海神？球團人士透露：可能選項之一

2021/05/06 07:23

高雄九太科技。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕重返SBL2年的高雄九太科技，第18季季後賽首輪直落3不敵台灣啤酒衛冕軍後，傳出即將有重大變動，接下來何去何從，備受各界關注。球團人士透露，由於漢神百貨創辦人侯西峰積極成立職籃球隊，九太科技董事長沈會承近來確實考慮，把球團本土主力移交給好友，即併入高雄海神隊是「未來可能選項之一」。

上季回歸SBL的九太，從墊底「爐主」，到搶搭季後賽末班車，已達到及格目標，全隊上下預計今起開會，陸續討論合約及去留等問題。球團人士表示，漢神百貨本季就已提供九太球衣贊助，且雙方高層交情匪淺，海神新軍若有需求，九太願意提供本土即戰力協助；至於下季是否繼續參與SBL，則得看整個局勢變化而定。畢竟目前除了4隊參與的P.League+（簡稱PLG），今夏也可能出現所謂的「新聯盟」，甚至屆時高雄海神、新北中信會加入那一邊？都還未有定案，連帶也影響牽動九太後續走向，「確實變數很多，所以我們也在密切觀察，正評估任何可能的選擇。」　

球團人士強調，九太是SBL元老級球隊，前年回鍋後全力經營付出，但國內籃壇如今已走向全新不同局面，PLG、新聯盟等代表都與九太談過，不論未來化身為海神，或者維持九太現有球隊，力挺台灣籃球的初衷沒有絲毫改變，至於下一步怎麼走，就請球迷朋友拭目以待。

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