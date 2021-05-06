NBA》馬刺再戰爵士 東方神秘力量看好黑衫軍復仇

NBA今早馬刺作客爵士。（ELEVEN體育家族提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣時間週四上午9點，馬刺在爵士鹽湖城主場展開2連戰的壓軸對決，究竟是力拚季後賽附加賽的客軍中止4連敗？或者要搶西霸天的東道主延續3連勝？答案ELEVEN體育一台（73台） & APP轉播揭曉。

NBA本季例行賽接近尾聲，志在季後賽的各隊不敢大意，爵士雖然率先晉級，卻被後勁十足的太陽搶走西部龍頭，反觀馬刺跌至西部第10尷尬位置，為了力保附加賽資格，去年已被終結連續22年進季後賽的黑衫軍，如今勢必放手一搏，因此ELEVEN體育家族球評、被國內球迷稱為「東方神秘力量」、「裘爺」的李亦伸大膽直言：「馬刺客場贏球機率高！」原因是黑衫軍無路可退，已有著非贏不可的決心和壓力，並且也被逼到必須反彈的節骨眼。

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「馬刺是一支擅長在逆境中求生的老字號勁旅，也是總教練帕波維奇（Gregg Popovich）一慣的風格跟執教表現。」李亦伸認為，爵士兩大先發後衛米契爾（Donovan Mitchell）、康利（Mike Conley）都在傷兵名單，攻防武器少了，關鍵球殺手也不在，因此黑衫軍只要臨場拚出水準，贏球機率就相當高，這場觀戰焦點除了雙方團隊合作，還有兩大教頭的高手過招。

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