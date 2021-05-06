MLB》金鶯52年來第一人！ 明斯飆出本季第3場無安打比賽（影音）

金鶯左投明斯投出無安打比賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今作客水手主場，2019年曾獲選新人王前三名、近年逐漸變成金鶯王牌的左投明斯（John Means），今狂飆12K投出本季全聯盟第3場無安打比賽，率隊以6：0完封對手，締造生涯首次無安打比賽，也是金鶯隊自1969年來、相隔52年後第一人。

明斯今開賽讓水手9上9下，第4局讓哈格瑞提（Sam Haggerty）靠著不死三振上壘，讓完全比賽破功，不過他隨後讓對手16上16下，最後用113球完投完封9局、未被敲任何安打、飆出12次三振，達成自1969年名人堂巴默（Jim Palmer），隊史第2位獨自完成無安打比賽的球員，這也是金鶯隊史第10次無安打比賽，最近的一次是1991年由4位投手接力完成。

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除了明斯9局好投，金鶯打線今也給予強大火力支援，在2局就靠著3支安打以及水手捕手捕逸攻下2分，7局瓦雷卡（Pat Valaika）的陽春砲助隊再添分數，8局曼西尼（Trey Mancini）面對水手後援佛列契（Aaron Fletcher）再轟出左外野3分砲，幫助球隊奠定勝基。

水手先發投手菊池雄星，今登板7局挨5安失3分也繳出優質先發，無奈隊友不給力，讓他苦吞本季第2敗。

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