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NBA》里拉德飆32分大勝騎士 八連敗騎士無緣季後賽

2021/05/06 10:23

拓荒者里拉德。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今踢館騎士，半場打完拓荒者握有10分領先，第三節最後兩分鐘拓荒者打出一波12：0的攻勢持續擴大比數奠定勝基，終場靠著一哥里拉德（Damian Lillard）奪下全場最高的32分，帶隊以141：105送騎士八連敗。

拓荒者諾基奇。（美聯社）

拓荒者坎特。（今日美國）

波特蘭大軍今天火力凶猛，全隊有六人得分上雙，除里拉德32分之外，先發還有諾基奇（Jusuf Nurkic）繳出15分外帶11籃板、麥考倫（CJ McCollum）也貢獻10分。板凳出發的坎特（Enes Kanter）繳出全隊次高的18分13籃板，安東尼（Carmelo Anthony）挹注16分，A.西蒙斯（Anfernee Simons）10分。

騎士洛夫。（今日美國）

騎士此役手感冰冷一路被拓荒者壓著打，投籃命中率相差近20%。日前曾爆出想加盟拓荒者的「愛神」洛夫（Kevin Love）此役進帳18分，小將塞克斯頓（Collin Sexton）15分、奧斯曼（Cedi Osman）貢獻14分。連吞8敗排在東部第14的騎士也已無緣進入季後賽。

騎士小將塞克斯頓。（今日美國）

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