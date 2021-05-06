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日職》「這就是我喜歡吳念庭的理由！」西武獅隊友有話想說

2021/05/06 08:26

吳念庭（左）與愛斗有好交情。（取自西武獅官方帳號）

〔體育中心／綜合報導〕吳念庭本季在一軍表現穩定，與他在二軍一起打拼過來的隊友愛斗也有亮眼表現，西武獅官方帳號近日發布一則新聞，闡述了兩人的好交情。

西武獅的LINE官方新聞標題是「愛斗對吳念庭的感情」，內文寫到愛斗在4月8日登上一軍那天，比他早上一軍的吳念庭對他說了一句「沒問題的！」當時愛斗回：「什麼啊」，不過吳念庭這句背後意思其實是跟他說，「只要像在二軍一樣發揮，在一軍也打得到！」

當時的吳念庭已經在一軍敲出2轟，這句話很有說服力。也讓愛斗心中充滿勇氣。

內文寫到27歲的吳念庭與24歲的愛斗都是在2015年選秀入團，當年西武獅選了10人，年紀比較大的吳念庭告訴愛斗：「只有我們兩個是野手，一起加油吧！」讓當時才高中剛畢業的愛斗很開心。

年復一年過去，雖然他們休賽季會跟熊代聖人、外崎修汰一起自主訓練，不過每當開季的時候兩人總是跟著一軍，留著吳念庭跟愛斗在二軍互相鼓勵彼此。

被問到吳念庭是怎樣的存在，愛斗笑說：「平常是一起笑著享受的朋友，但是當我苦惱時，他也會跟我講認真的棒球的事，一直以來看見我沮喪，他會直接地告訴我怎麼了，讓我不再煩惱，這就是我喜歡吳念庭的原因。」

所以吳念庭在愛斗上一軍那天說了句「沒問題」，隔天發揮作用，搭配今年春訓在二軍的努力，愛斗馬上敲出生涯首轟。

報導提到比任何人都更開心的就是吳念庭，他說：「真的很高興，但我本來就覺得他打得到，我們都是心理層面的問題，如果能打破它，就會有成績。」就像在對自己喊話一樣，吳念庭這麼說著。

結尾寫到，艱苦的時期對兩人來說並不短暫，但兩人撐過來現在才能成為拯救球隊的重要戰力，如今誰也不能稱他們是「替代者」了，兩人正在全速前往「主角」的路途上。

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