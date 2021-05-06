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羽球》被安賽龍傳染? 男單助教中標成丹麥隊染疫第5人

2021/05/06 09:15

安賽龍在打完準決賽後發現確診武肺，最後只能退賽。（圖片取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕丹麥羽球男單好手安賽龍（Viktor Axelsen）先前在打完歐錦賽準決賽後傳出確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），二驗後便退賽隔離，不過疫情已在丹麥隊蔓延，丹麥羽協昨宣布，男單助教史達夫格（Thomas Stavngaard）也中鏢，丹麥隊已經出現5例確診。

歐錦賽開打前一天，丹麥男雙伊普（Joel Eipe）就先被驗出確診武漢肺炎，接下來疫情就開始蔓延，伊普的搭擋克亞爾（Rasmus Kjaer）和另一組男雙的球員帝里（Mathias Thyrri）陸續中標，最後連前丹麥球王安賽龍都在決賽開打前驗出確診，只能退賽把冠軍拱手讓給同胞安童森Anders Antonsen

沒想到近日丹麥羽協又發出公告，宣佈羽球隊出現第5人確診肺炎，就是在場邊指導安賽龍的男單助理教練史達夫格。根據公告，史達夫格週一起床時頭就非常疼痛，當時他就懷疑自己可能感染了肺炎，進行核酸檢測PCR後確診。

男單助教確診成為丹麥染疫第5人。（圖片取自丹麥羽協）

但這其實已經不是史達夫格第一次驗出陽性，早在今年三月全英賽期間，他就曾在檢驗中被驗出過武肺，不過後來複檢時卻轉為陰性，最後確定為偽陽性，沒想到卻還是難逃染疫命運，結束歐錦賽後，丹麥羽球隊已經回國，然而由於疫情蔓延，國家隊集訓最後也遭取消。

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