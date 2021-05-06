晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》最後通牒！公鹿沒打進東冠主帥烏紗帽恐不保

2021/05/06 10:39

公鹿高層已經發出最後通牒，如果這次沒能打到東冠，布登侯澤帥位恐怕不保。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前以41勝24敗戰績排在東部第三的公鹿，先前在擊敗籃網後已經搶下季後賽門票，然而今卻有美媒爆料，公鹿高層已經對主帥布登侯澤（Mike Budenholzer）發出最後通牒，如果公鹿今年在季後賽還是表現不佳，季後恐怕就要跟他分道揚鑣。

今年51歲的布登侯澤是馬刺體系的教練，曾在帕波維奇（Gregg Popovich）身邊學習17年，2013年他被老鷹聘僱，在執教的第1季，老鷹便以第8種子挺進季後賽，在首輪面對東部龍頭溜馬更差點上演老八傳奇，在他執教的5年中，老鷹就有4年打進季後賽，2015年首度獲得年度總教練殊榮。

2018年布登侯澤簽下4年合約轉戰密爾瓦基，執教公鹿首季就拿下60勝22敗締造全聯盟戰績第一，該年也再度奪下最佳教練，隔年公鹿又以56勝17敗連續2季在例行賽取得聯盟最佳戰績，不過這兩次公鹿卻都無緣冠軍賽，2018-19年一路殺進東部決賽，最後不敵軍暴龍，去年更在季後賽次輪就踢到鐵板遭熱火淘汰出局。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）今撰文指出，公鹿已經對布登侯澤發出最後通牒，不但要求他必須領隊打進季後賽，還希望密爾瓦基大軍這次能走得更遠，且至少要打到東部總冠軍賽，如果最後未能如願，還剩下一年700萬合約要走的布登侯澤恐怕就得提早下課、交出公鹿隊兵符。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。