NBA》最後通牒！公鹿沒打進東冠主帥烏紗帽恐不保

公鹿高層已經發出最後通牒，如果這次沒能打到東冠，布登侯澤帥位恐怕不保。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前以41勝24敗戰績排在東部第三的公鹿，先前在擊敗籃網後已經搶下季後賽門票，然而今卻有美媒爆料，公鹿高層已經對主帥布登侯澤（Mike Budenholzer）發出最後通牒，如果公鹿今年在季後賽還是表現不佳，季後恐怕就要跟他分道揚鑣。

今年51歲的布登侯澤是馬刺體系的教練，曾在帕波維奇（Gregg Popovich）身邊學習17年，2013年他被老鷹聘僱，在執教的第1季，老鷹便以第8種子挺進季後賽，在首輪面對東部龍頭溜馬更差點上演老八傳奇，在他執教的5年中，老鷹就有4年打進季後賽，2015年首度獲得年度總教練殊榮。

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2018年布登侯澤簽下4年合約轉戰密爾瓦基，執教公鹿首季就拿下60勝22敗締造全聯盟戰績第一，該年也再度奪下最佳教練，隔年公鹿又以56勝17敗連續2季在例行賽取得聯盟最佳戰績，不過這兩次公鹿卻都無緣冠軍賽，2018-19年一路殺進東部決賽，最後不敵軍暴龍，去年更在季後賽次輪就踢到鐵板遭熱火淘汰出局。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）今撰文指出，公鹿已經對布登侯澤發出最後通牒，不但要求他必須領隊打進季後賽，還希望密爾瓦基大軍這次能走得更遠，且至少要打到東部總冠軍賽，如果最後未能如願，還剩下一年700萬合約要走的布登侯澤恐怕就得提早下課、交出公鹿隊兵符。

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