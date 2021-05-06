MLB》梁玹種好狂！生涯首先發飆8K 改寫隊史41年紀錄（影音）

梁玹種。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵客場對上雙城，今天派出韓籍左投梁玹種大聯盟生涯首次先發，結果他主投3.1局狂飆8K、僅失1分的精采表現讓他名留青史，改寫41年隊史紀錄。

根據遊騎兵官方推特指出，他成為遊騎兵隊史第2位能在3.1局或更短局數中飆出8K的球員，是自1980年的達爾文（Danny Darwin）後第1人。

請繼續往下閱讀...

同時，梁玹種也成為隊史第2位能在生涯前3場大聯盟登板就有1場拿下超過8K的球員。

梁玹種身為韓職王牌，季前與遊騎兵只簽附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，若上大聯盟的年薪為130萬美元（約14億韓元、台幣3850萬）另有55萬美元激勵獎金，但薪資遠遠不及他去年在韓職起亞虎的年薪23億韓元（約台幣6325萬）。

梁玹種開季被升上大聯盟後也以中繼出發，如今終於圓夢先發登板，結果大展K功，首局就連飆3K，第2局雖然被敲陽春砲失掉本場唯一一分，但也送出2K，第3局再送2K，雖然被敲二壘安打但沒有失分，第4局再上場被連敲安打、還投出保送，三振波蘭柯（Jorge Polanco）之後，梁玄種用了66球當中有44好球，被換下場休息。

雙城打線整場遭壓制，最後以1：3吞敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法