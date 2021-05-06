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NBA》恩比德25分鐘狂拿34分 七六人輕取火箭收6連勝

2021/05/06 11:52

七六人恩比德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今踢館火箭，面對搖搖欲墜的火箭，七六人前三節就獲得17分領先，陣中主力幾乎都在第三節結束後提早打卡下班，當家中鋒恩比德（Joel Embiid）只上場25分鐘，就奪下全場最高的34分外帶12籃板，終場七六人以135：115輕取火箭，持續將連勝堆高至6場。

火箭歐利尼克、T.哈里斯（中）、恩比德（左）。（今日美國）

七六人豪爾德。（今日美國）

七六人陣中除了恩比德之外還有6人得分上雙，T.哈里斯（Tobias Harris）貢獻15分、 B.西蒙斯（Ben Simmons）10分、小柯瑞（Seth Curry）11分。接替恩比德在末節上場的豪爾德（Dwight Howard）在第四節初一波15：8的攻勢中奪下八分，總計繳出10分8籃板，後衛米爾頓（Shake Milton）投進三顆三分球帶走19分。

波特（左）、B.西蒙斯（右）。（今日美國）

戰績墊底的火箭面臨人手短缺的情況，因為健康與安全協議和傷病困擾，火箭此役只能登錄8個球員，第三節時先發球員波特（Kevin Porter Jr.）又因傷到腳踝退場，全隊只剩七個人能打。

火箭小馬丁。（今日美國）

此役歐利尼克（Kelly Olynyk）繳全隊最高的27分、小馬丁（Kenyon Martin Jr.）貢獻次高的23分。替補出發的布魯克斯（Armoni Brooks）、C.安東尼（Cole Anthony）合力挹注42分。

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