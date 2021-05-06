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MLB》大谷翔平5局狂飆7K無失分！ 勝投候選資格退場（影音）

2021/05/06 11:55

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在主場對光芒先發登板，用84球主投5局僅被敲出1支安打，狂送7K還有6保送無失分，退場時還握有勝投資格，不過牛棚放火勝投飛了。大谷今日最快球速達99.8英哩（約160.6公里）。

大谷此役專心投球，並沒有同場打擊，他開局就送出兩次四壞球保送，不過飆出三振化解危機，第2局則首度在大聯盟面對日本同胞筒香嘉智，讓他敲出左外野飛球出局。接著雖然被敲出一壘安打，但再度三振換局。

第3局大谷上演美技，刺殺米德斯（Austin Meadows）敲出的投手前強襲球，第4局再度面對筒香，大谷投出四壞球保送，不過仍三振化解。第5局則是投出三上三下。若從上一場對遊騎兵之戰算起，大谷已連續9局無失分。

第6局大谷再登板連投兩次保送，天使當機立斷換投，派上羅德里奎茲（Chris Rodriguez）救火，他雖然投出觸身球保送，塞成滿壘，但筒香嘉智此時敲出致命的雙殺打，最終沒讓光芒攻下任何分數，大谷保住勝投資格，防禦率也下降到2.41。

天使此役在第3局靠著滿壘四壞球保送擠回1分，打完6局以1：0領先光芒，不過光芒7局上吹起反攻號角，洛爾（Brandon Lowe）敲出一發3分砲把大谷的勝投打飛，最後天使就以1：3落敗。

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