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NBA》自爆缺席是因確診武肺 公牛一哥最快週五就回歸

2021/05/06 12:35

拉文自爆缺席是因為確診武漢肺炎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛一哥拉文（Zach LaVine）先前因聯盟健康安全規定，從4月中就缺席迄今，而今他在受訪時自曝自己遭隔離是因為確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），不過美媒隨後也爆料好消息，表示拉文最快在本週五對上黃蜂的比賽就能回歸。

《ESPN》記者「​沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在4月中指出，拉文（Zach LaVine）因聯盟健康安全規定，將缺席10至14天，不過當時沒有人知道拉文出自什麼原因觸發聯盟健康安全規定。而今天拉文自己揭曉，原來他是因為確診了武肺才會被隔離。

拉文今受訪時承認自己得了武肺「但我的症狀不是很明顯，只有些輕微的頭痛。」而談起離離生活，拉文也大呼真的是無聊透頂，「我大部分時間都在我芝加哥家裡的地下室度過，就是看看電影，玩一下我高球桿？我還能幹什麼？打電動？早就膩了……」

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，拉文預計在本週五對上黃蜂的比賽中就會回歸，不過公牛隊目前以26勝39負的戰績排在東部第12位，距離第10的巫師勝差還有4場，想打復加賽的希望恐怕不大。

不過當拉文被問到是否有考慮提前關機結束本季，這位公牛一哥也義正言辭地表示「我不是那種人，如果有這樣的傳言，絕對不可能是我提出來的！」

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