NBA》國王榜眼31分創生涯新高 帶隊擊垮溜馬賞2連敗

巴格利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期連續擊敗湖人、獨行俠等強隊的國王，今再創佳績擊敗溜馬，以104：93喜收四連勝，這場戰役國王由榜眼巴格利（Marvin Bagley III）領軍，豪砍全場最高的31分外帶12籃板，反觀先發五人正負值皆為負的溜馬則苦吞二連敗。

巴格利是國王2018年選秀榜眼，不過生涯到近期為止幾乎都在跟傷病奮戰，過去兩個賽季累積缺席85場比賽，今有31分的表現寫下生涯新紀錄，連國王主帥華頓（Luke Walton）都大讚「他（巴格利）今天真的很棒。」

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國王D.萊特、溜馬麥康諾。（美聯社）

國王希爾德。（美聯社）

國王此役還有另外四人得分上雙，D.萊特（Delon Wright）拿下23分，希爾德（Buddy Hield）、霍姆斯（Richaun Holmes）共同挹注28分，替補T.戴維斯（Terence Davis）10分。

溜馬沙波尼斯。（美聯社）

溜馬此役手感全面失靈，全隊無人得超過20分，最高是沙波尼斯（Domantas Sabonis）的17分，雷佛特（Caris LeVert）14分為次高。溜馬吞下2連敗後以30勝35負排在東部第九。

溜馬雷佛特。（美聯社）

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