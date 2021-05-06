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中職》統一獅廟宇季 「古都掌中劇團」布袋戲來助陣

2021/05/06 12:52

台南棒球場戶外將有「古都掌中劇團」布袋戲演出。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕5月15、16日的台南棒球場特別不一樣，2021年統一獅廟宇季熱鬧登場，台南棒球場化身宮廟風格特色，充滿濃濃傳統的廟宇風格，場外活動除了結合不同廟宇推出互動活動外，連續兩天15：20~15：50在台南棒球場大門口舞台區，邀請到「古都掌中劇團」進行將近30分鐘布袋戲演出，帶給現場民眾一起來認識廟宇的傳統文化與藝術。

「古都掌中劇團」創立於民國100年，以「傳統、創新、傳承」並且深耕臺灣文化為經營理念，是臺南市具代表性的傳統藝術布袋戲團之一。該團至今七度拿下臺南市傑出演藝團隊的殊榮，四度參與臺南藝術節的演出節目，三次前往日本參與國際演出及交流。

古都掌中劇團多年來力求突破，邀集劇場專業技術人員，打造在地故事，近年更將劇場元素與現代科技影音結合，讓觀眾看戲之於，也能重拾百年臺灣歷史、深入瞭解與認同臺灣這塊土地。

為了便利球迷觀看布袋戲活動，當天舞台前也將準備近200張紅色塑膠椅，提供民眾一起齊聚舞台前，欣賞2021統一獅廟宇季特別準備的「古都掌中劇團」布袋戲演出，連續兩天將配合不同的廟宇和劇本，帶給民眾不同的感受，進一步認識南鯤鯓代天府和安平開台天后宮廟宇歷史文化。

台南棒球場戶外將有「古都掌中劇團」布袋戲演出。（統一獅提供）

台南棒球場戶外將有「古都掌中劇團」布袋戲演出。（統一獅提供）

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