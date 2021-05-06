NBA》「雙槍」都爆發也無用！ 巫師1分差惜敗公鹿

魏斯布魯克今再繳出大三元，距離大O紀錄只剩2次，不過還是未能帶領巫師贏球。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今天在客場對戰公鹿，巫師雙槍「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）繳出生涯第179次大三元，畢爾（Bradley Beal）更轟全場最高42分，不過公鹿靠著B.羅培茲（Brook Lopez）關鍵補籃，終場以135：134險勝巫師。

巫師和公鹿今激戰到比賽最後一刻才分出勝負，前三節呈現拉鋸戰雙方互有領先，決勝節最後1分多鐘，公鹿當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）犯滿畢業，不過康諾頓（Pat Connaughton）挺身而出連飆2顆三分球幫助球隊拉開分差，畢爾則在三分線上出手追分。

請繼續往下閱讀...

最後6.8秒，J.哈勒戴（Jrue Holiday）後撤步出手沒進，但B.羅培茲搶下關鍵籃板補進2分，將分差拉開到4分，隨後畢爾僅花1秒時間砍進三分球，追到1分差，J.哈勒戴還發生傳球失誤，不過執行最後一擊的麥修斯（Garrison Mathews）出手卻沒能命中，巫師無緣上演「絕殺」戲碼，最後就以1分差敗北。

畢爾此役轟下全場最高的42分4籃板，魏斯布魯克同樣表現出色，砍下29分12籃板17助攻，生涯第179次大三元，距離目前的紀錄保持者「大O」羅伯特森（Oscar Robertson）只差2次。其餘球員部分，吉爾（AnthonyGill）先發拿下11分，替補的貝坦斯（Davis Bertans）、加佛德（Daniel Gafford）則分別挹注13分、12分。

畢爾（右）砍下全場最高的42分。（USA TODAY Sports）

公鹿部分，J.哈勒戴轟下全隊最高29分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）19分，康諾頓則是進帳16分，補進關鍵2分的B.羅培茲砍下11分8籃板，而「字母哥」亞德托昆波雖然拿下全隊次高的23分，另有9籃板8助攻，但有今天出現高達6次失誤，還在關鍵時刻犯滿畢業，只能靠著隊友贏球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法