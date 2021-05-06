NBA》拉克森狂飆30分 爵士海虐馬刺重登西部龍頭

爵士勝馬刺。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕在太陽今日輸給老鶯後，賽前位在西部第二的爵士，今靠著拉克森（Jordan Clarkson）狂飆30分帶領之下，以126：94海虐馬刺，重回西部龍座。

此戰打完，因太陽輸球、爵士贏球重回西部第一，並和太陽拉開一場勝差，而馬刺排回在附加賽邊緣，此戰輸球和追在後頭的鵜鶘僅1.5場勝差，馬刺例行賽還剩下7場。

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爵士首節就靠拉克森、波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）連手26分之下，開啟38分大局，上半場打完領先24分的爵士，下半節進攻不手軟，更是在第四節領先到單場最多41分，馬刺也無力回天，最終只得吞下5連敗。

爵士拿下三連勝，拉克森砍下30分6籃板4助攻、波丹諾維奇有24分貢獻，英格斯（Joe Ingles）14分7助攻、尼恩（Georges Niang）11分；馬刺部分，板凳出陣的薩曼尼奇（Luka Samanic）15分5籃板、尤班克斯（Drew Eubanks）14分9籃板、瓦賽爾（Devin Vassell）14分、瓊斯（Tre Jones）11分。

波丹諾維奇（右）。（美聯社）

薩曼尼奇（左）。（USA TODAY Sports）

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