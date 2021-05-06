MiLB》林家正2安、林子偉熄火 鄧愷威初登板遭首輪大物狙擊

林家正今3打數敲出2安。（資料照，圖片取自林家正粉專FB）

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟賽事持續進行，效力雙城3A的林子偉單場4打數無安打，靠著滾地球敲回1分打點，而巨人高1A打拚的鄧愷威也迎來本季首登板，遭洛磯首輪大物托利亞（Michael Toglia）敲出一發陽春彈，先發4.1局失3分，最後無關勝敗，而在效力響尾蛇低階1A的林家正手感火燙敲出2安。

昨天3打數苦2K的林子偉，今天安打還是沒能開張，僅在2局下無人出局二三壘有人的情況下，擊出游擊方向滾地球進帳一分打點，其餘三次打擊分別擊成界外飛球、左外野飛球和游擊滾地球出局，而雙城3A終場以10：4擊敗皇家3A。

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林子偉。（資料照，今日美國）

今在巨人高1A迎來本季出登板的鄧愷威，首局迷航被敲2安送出1保送失掉2分，接著他回穩連兩局都送出三上三下，但4局下卻遭洛磯2019首輪大物托利亞狙擊，敲出右外野陽春砲再失1分，5局下送出1K卻又投出1次保送後就被換下場休息，最後巨人高1A以8:6擊敗洛磯高1A，鄧愷威則是無關勝敗。

落磯首輪大物托利亞面對鄧愷威轟出陽春砲。（資料照，美聯社）

而都效力於響尾蛇低階1A的台灣小將陳聖平、林家正今攜手先發出賽，陳聖平今擔任第5棒、鎮守游擊，不過昨天在生涯第一個小聯盟打席就敲出2分打點二壘安打的他，今天4打數沒表現吞下2K，而擔任第9棒捕手的林家正今則是3打數敲2安，還回來得了2分，終場響尾蛇低1A就以11：5擊敗教士低1A。

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