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中職Live》陳琥3局無失分 兄弟 3：0 桃猿

2021/05/06 19:55

第四局（兄弟 3：0 桃猿）

4局上，林明杰敲中外野飛球被接殺，陳文杰敲右外野方向飛球被接殺，王勝偉敲游擊上空飛球遭接殺，3出局。

第三局（兄弟 3：0 桃猿）

3局下，嚴宏鈞敲右外野方向一壘安打，邱丹敲游擊方向滾地球形成雙殺，陳晨威敲左外野一壘安打，詹智堯敲二壘方向滾地球遭刺殺，3出局。

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3局上，王威晨敲中外野方向一壘安打，江坤宇敲中外野一壘安打，兄弟無人出局攻占一、三壘，許基宏敲中外野方向飛球被接殺，跑者仍停留在一、三壘。輪到張志豪打擊時，一壘跑者江坤宇盜二壘，桃猿捕手嚴宏鈞傳球時，猿隊先發霸林爵第一時間沒發現捕手傳球，來不及接球，球打到霸林爵的手套改變方向，讓桃猿補位的野手無法接到球，紀錄上給嚴宏鈞傳球失誤，兄弟三壘跑者回來得分，一壘跑者上到三壘，兄弟以3：0領先

霸林爵連續三振張志豪、詹子賢，3出局。

第二局（兄弟 2：0 桃猿）

2局下，陳俊秀選到保送，郭嚴文在滿球數時揮空吞三振，一壘跑者陳俊秀盜上二壘。梁家榮敲左外野方向飛球被接殺，林承飛遭三振，3出局。

2局上，陳文杰短打成一壘前滾地球形成內野安打，王勝偉敲中外野方向飛球被接殺，陳家駒敲二壘方向滾地球形成雙殺，3出局。

第一局（兄弟 2：0 桃猿）

1局下，陳晨威敲左外野飛球出局，詹智堯獲保送，林泓育敲一壘方向滾地球形成雙殺打，3出局。

1局上，王威晨敲左外野方向二壘安打，江坤宇獲保送，許基宏犧牲觸擊，護送跑者上到二、三壘。張志豪在滿球數的情況下，揮空吞三振。詹子賢擊出中、右外野的三不管地帶安打，帶有2分打點，兄弟以2：0領先。林明杰敲游擊方向平飛球遭接殺，3出局。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿今天在桃園球場迎戰中信兄弟，桃猿派出洋投霸林爵先發，兄弟則推出本土投手陳琥。

霸林爵本季先發6場拿到1勝3敗，防禦率1.67。他今年兩度對上兄弟都吞敗，對戰防禦率為2.89。今天是霸林爵本季第三度面對中信兄弟，挑戰對戰首勝

陳琥相隔712天再度於一軍先發，他前一次先發已經是2019年5月25日面對統一獅。他本季在二軍先發6場，共投27局被敲28安，挨了8轟，失掉17分，防禦率5.67。

中信兄弟先發打線：

1.王威晨 3B
2.江坤宇 SS
3.許基宏 1B
4.張志豪 CF
5.詹子賢 LF
6.林明杰 DH
7.陳文杰 RF
8.王勝偉 2B
9.陳家駒 C

先發投手：陳琥


樂天桃猿先發打線

1.陳晨威 CF
2.詹智堯 RF
3.林泓育 DH
4.陳俊秀 1B
5.郭嚴文 2B
6.梁家榮 3B
7.林承飛 SS
8.嚴宏鈞 C
9.邱丹 LF

先發投手：霸林爵

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