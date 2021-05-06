日職》陳偉殷明先發戰橫濱 後天可能要被降二軍？

陳偉殷。（資料照，取自阪神虎臉書）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎台灣左投陳偉殷明天將在客場先發面對橫濱DeNA，挑戰本季第2勝。不過，阪神虎為了拉上新洋泡小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），有可能會在8日上一軍開箱。因此陳偉殷明天先發完後，有可能在8日會被降至二軍。

陳偉殷本季首場先發面對老東家中日龍，他交出6局失1分的好投，相隔3497天拿下日職例行賽勝投，賽後防禦率為1.50。陳偉殷在美日生涯勝投數合計為96勝。

請繼續往下閱讀...

橫濱DeNA則派21歲右投中川虎大，他本季出賽2場1場先發，防禦率1.93。此外，開季投打低迷的橫濱DeNA，5月份至今5場比賽拿到4勝。

日職一軍可登錄5名洋將名額，阪神虎目前一軍洋將為先發投手岡寇（Joe Gunkel）、終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez），兩名洋砲馬泰（Jefry Marte）和山德斯（Jerry Sands），以及陳偉殷。

但阪神虎主砲大山悠輔因傷降二軍，他本季至今出賽31場，交出5轟、24分打點、打擊率0.291表現。球隊為了填補打擊火力，《日刊體育》指出，小羅哈斯預計8日會升上一軍，組成三洋砲打線。這也代表陳偉殷明天（7日）先發完後，就有可能會被降二軍。

小羅哈斯。（資料照，今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法