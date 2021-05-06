晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》陳偉殷明先發戰橫濱 後天可能要被降二軍？

2021/05/06 16:57

陳偉殷。（資料照，取自阪神虎臉書）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎台灣左投陳偉殷明天將在客場先發面對橫濱DeNA，挑戰本季第2勝。不過，阪神虎為了拉上新洋泡小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），有可能會在8日上一軍開箱。因此陳偉殷明天先發完後，有可能在8日會被降至二軍。

陳偉殷本季首場先發面對老東家中日龍，他交出6局失1分的好投，相隔3497天拿下日職例行賽勝投，賽後防禦率為1.50。陳偉殷在美日生涯勝投數合計為96勝。

橫濱DeNA則派21歲右投中川虎大，他本季出賽2場1場先發，防禦率1.93。此外，開季投打低迷的橫濱DeNA，5月份至今5場比賽拿到4勝。

日職一軍可登錄5名洋將名額，阪神虎目前一軍洋將為先發投手岡寇（Joe Gunkel）、終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez），兩名洋砲馬泰（Jefry Marte）和山德斯（Jerry Sands），以及陳偉殷。

但阪神虎主砲大山悠輔因傷降二軍，他本季至今出賽31場，交出5轟、24分打點、打擊率0.291表現。球隊為了填補打擊火力，《日刊體育》指出，小羅哈斯預計8日會升上一軍，組成三洋砲打線。這也代表陳偉殷明天（7日）先發完後，就有可能會被降二軍。

小羅哈斯。（資料照，今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。