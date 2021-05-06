PLG》紀念傳奇教頭張克佑 聯盟將年度教練命名為「張克佑教練賞」

富邦勇士總教練許晉哲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕P. LEAGUE+於日前公佈年度教練獎項得主，為了紀念已故的臺灣傳奇籃球教練張克佑，聯盟執行長陳建州特別徵詢張克佑教練家人的意見並獲得同意，決定將年度教練命名為「張克佑教練賞」，表彰張克佑教練一生對台灣籃球的貢獻。

張克佑昔日為台灣男籃隊教練，也是飛駝籃球隊末代教練，許多前國手都是他的子弟，包括PLG元年最佳教練許晉哲及松山高中主帥黃萬隆、「籃球博士」鄭志龍。

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本季以全票滿分拿下PLG首座年度教練的富邦勇士總教練許晉哲表示，張克佑對他教練生涯影響很大，尤其在飛駝時期透過張克佑教練的指導，讓他理解如何帶領一群明星球員打出應有的成績，而他一直以張克佑教練為目標，如今能得到「張克佑教練賞」，是許晉哲教練對於「老大」張克佑教練至上的最高敬意。

PLG把年度教練命名為「張克佑教練賞」，表彰張克佑教練一生對台灣籃球的貢獻。（PLG提供）

在獎盃設計上，聯盟特別在年度教練獎座的正面，刻上「張克佑教練賞」字樣，希望未來每位年度教練都帶著張克佑的精神，繼續助台灣籃壇發光發熱。看到獎盃的設計，張克佑的女兒表示：「感動聯盟對教練的心意，愛他尊敬他，讓這個獎延續教練的精神！」

聯盟執行長陳建州謝謝張克佑教練對他的指導與提攜，讓他可以繼續延續飛駝精神，勇敢地站在巨人的肩膀上前行，繼續為台灣籃壇貢獻心力。

PLG把年度教練命名為「張克佑教練賞」，表彰張克佑教練一生對台灣籃球的貢獻。（PLG提供）

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